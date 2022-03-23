“Tasarı geri çekilecek, seçim 1 yıl ertelenecek”

Hükümetin ‘Yerel Yönetim Reformu’ iddiası ile hazırladığı ve 15 belediyenin kapatılmasını ön gören yasa tasarısının geri çekilmesi gündeme geldi.

Hükümet, tasarının geri çekilerek, yeni bir komitede ele alınması, buna karşılık seçimlerin 1 yıl ertelenmesi için muhalefetle uzlaşı arayışına girdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi’nin öneriyi yetkili kurullarına taşıdığı öğrenildi. Yerel seçimlerin Meclis’teki tüm partilerin uzlaşısı ile 1 yıl ertelenmesi ihtimali gündemde bulunuyor.

Bu erteleme sonrasında ise Yerel Yönetim Reformu’nun yerinden yönetim hedefine odaklanarak geliştirilmesi, belediye sayısının da hizmet kalitesi üzerinden tartışılması isteniyor.

Meclis’te özel bir komite kurularak, ayrıca, bölge haklarının da görüşüne başvurularak Yerel Yönetim Reformu’nun 1 yıl içinde tamamlanması ve seçimlerin de Haziran 2022’de yapılması alternatiflerinin masada olduğu öğrenildi.