Tartıştığı kişinin burnunu kırdı

Girne’de 45 yaşındaki M.O. aralarında yaşanan tartışma sonucu D.U. isimli şahsın yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiği ve burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğu bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili M.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.