Tartıştığı 70 yaşındaki şahsın burnunu kırdı

Dörtyol’da, dün, aralarında yaşanan tartışma sonucu T.Ç.(E-51), 70 yaşındaki B.Ö’nün (E) burnuna yumruk vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Polis basın bültenine göre, meseleyle ilgili T.Ç. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Çalıştığı işyerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda bir markette kasiyer olarak çalışan G.Ö.(E-40), ürün satışları sonrasında fatura iptali yaparak müşterilerden temin ettiği toplam 3 bin 242 TL nakit parayı tasarrufuna geçirerek çaldı.

Polis basın bültenine göre, meseleyle ilgili bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Şüpheli görülen araçta gümrüksüz bir adet buzdolabı tespit edildi

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, dün gece, polis tarafından şüpheli görüldüğü için durdurulan araçta gümrüksüz bir buzdolabı tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, sürücü A.Ş.(E-42) ile araçta yolcu olarak bulunan A.S.'nin (E-29) tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.