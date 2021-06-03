Taraflar işbirliğinden memnun

Kıbrıslı liderler bugün saat 10.15’te BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın daveti üzerine çevirim içi bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin başında iki taraf arasında karşılıklı geçişleriyle ilgili olarak COVID-19 önlemlerinin senkronize edilmesinden ve tüm geçiş noktalarının yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Spehar’ın, iki lidere gösterdikleri siyasi irade için teşekkür ettiği belirtildi.

İlk sözü alan Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, eşgüdümün sağlanmasından ve tüm geçiş kapılarının operasyonel hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki taraf arasında işbirliğine yönelik bu ilk adımın bundan sonra geliştirilmesi muhtemel farklı işbirliği alanlarına bir emsal teşkil etmesini temenni ettiğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs adası ve bölgemizin refah ve istikrarı için iki taraf arasında işbirliğine yönelik arayışları iyi niyet ve yapıcı bir tutum ile sürdüreceklerini ifade ederek, aynı olumlu yaklaşımı Kıbrıs adasında yaşayan iki halkın çıkar ve menfaatlerini korumak için muhatabından da beklediğini söyledi.

Tatar, ayrıca, ayırım yapılmaksızın tüm KKTC vatandaşlarının ve üçüncü ülke vatandaşlarının da serbest dolaşım hakkı altında kapılardan geçebilmelerinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, Kıbrıs meselesinde uzlaşının eşitlik ilkesine mutlak saygı ile sağlanabileceğini, bugün iki taraf arasında işbirliğine yönelik önemli bir adımın atıldığını, eşitlik ilkesine saygılı olarak benzeri alanlarda işbirliğinin geliştirilebileceğini ve bunun iki taraf arasında güveni tesis etmede yardımcı olabileceğini ifade etti. Tatar, bu yönde özel temsilci ve müzakereci düzeyinde temasların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Anastasiadis, Güven Yaratıcı Önlemleri görüşmeye hazır"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçişlerin başlamasının ardından Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile Güven Yaratıcı Önlemleri görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in Tatar ile gerçekleştirdiği çevrimiçi görüşmeye ilişkin açıklamada, Kıbrıslı Rum liderin hem Tatar’a önerdiği Güven Yaratıcı Önlemleri, hem de çözüm odaklı müzakerelerin ele alacağı bir görüşmeye hazır olduğunu vurguladı. Anastasiadis bir süre önce kapalı bölge Maraş, Ercan Havalimanı ve Mağusa Limanıyla ilgili Güven Yaratıcı Önlemler önermişti.

Güneydeki haber kaynaklarında yer alan habere göre, Kusios, Anastasiadis’in karşılıklı geçişlerin yeniden faaliyete geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Kusios, Anastasiadis’in bugün Tatar’la bir telekonferans görüşmesi yaptığını ve buna BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın yanı sıra Kıbrıs Türk müzakereci Ergün Olgun ile Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in de katıldığı ifade edildi.

Kusios, Anastasiadis’in telekonferans esnasında, barikatların, korona virüs pandemisinden önce çalıştıkları gibi yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili memnuniyeti ifade ettiğine işaret etti. Kusios, ayrıca geçişler konusunda uzlaşıya varılmasında yapıcı katkı ve çalışmalarından ötürü tarafların müzakerecileriyle İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ni ve BM’nin katkısından ötürü Spehar’a da teşekkür ettiğini kaydetti.