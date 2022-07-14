“Taraflar arasında müzakere olasılığına ilişkin beklenti eksikliği var”

Kıbrıs Cumhuriyeti devlet televizyonu PIK’in haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin raporunda “taraflar arasında bir çözüm için müzakere olasılığına ilişkin beklenti eksikliğine” atıfta bulunuyor.

Habere göre; Kıbrıs'taki Barış Gücüne ilişkin BM raporunda, Antonio Guteres, barışa, istikrara devam eden katkısı ve siyasi bir çözüm için elverişli koşulların yaratılması ışığında, BM barış gücünün görev süresinin altı ay daha uzatılmasını istedi.

Genel Sekreter, raporunda, diğer şeylerin yanı sıra, tarafların Kıbrıs sorunu konusundaki farklı tutumlarına ve taraflar arasında bir çözüm için müzakere olasılığına ilişkin beklenti eksikliğine atıfta bulunuyor