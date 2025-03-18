“Taraflar anlaşırsa Holguin yeniden Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanacak”

Kıbrıs Postası Gazetesi’nden Gazeteci Ulaş Barış, Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın Kanal Sim’de yayınlanan Cenevre Özel programına katılarak, Cenevre’de kapı açma konusunun konuşulmasının abesle iştigal olduğunu belirterek, “Çok daha önemli konular tartışılabilir ve Haziran ayında yapılacağı söylenen genişletilmiş toplantı için bazı hususlarda anlaşmalar sağlanabilirdi” dedi.

Barış, Cenevre’de gerçekleştirilen organizasyonun gayet güzel ilerlediğini ancak özlü bir şey bekleyenler açısından hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Barış, “Acaba Guterres’in bizi sevindirecek, en azından çözümle ilgili mucizevi bir formülü olacak mı diye bekliyoruz” diyerek, şu ana kadar duydukları en iyi gelişmenin eski özel temsilci Maria Holguin’in yeniden göreve atanması bilgisi olduğunu söyledi. Barış, taraflar anlaşırsa Holguin’in Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanacağını ve sürecin ölmemesi için böyle bir adım atılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Barış, yaz aylarında yeni bir zirvenin toplanma ihtimalinin de bulunduğunu ancak nasıl ve ne şekilde yapılacağına dair belirsizlik olduğunu söyledi.

Türkiye ve Yunanistan’ın sürecin devam ettirilmesinden yana olduklarını belirten Barış, bu yüzden sürecin devam edeceğini ifade etti. Barış, güven yaratıcı önlemlerle iş birliğinin karıştırıldığını ve bu durumun bile isteye yapıldığını düşündüğünü dile getirdi.

“Bu süreçte federal bir çözüm müzakaresi olsa veya olacak olsa GYÖ lerin orada anlamı olur mu artık ona iş birliği diyorlar. Cenevre’ye gelip milletler sarayında kapı açmayı konuşmayı ben üzücü buluyorum. Çok daha özlü konular konuşulabilirdi.” diyen Barış, Cenevre’de yapılan görüşmelerde kapı açma konusunun abesle iştigal olduğunu belirtti. Barış, “Çok daha önemli konular tartışılabiilir ve Haziran ayında yapılacağı söylenen genişletilmiş toplantı için bazı hususlarda anlaşmalar sağlanabilirdi” diye konuştu.