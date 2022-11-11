Tansu Çıdan'ın öldürülmesiyle ilgili 3 gardiyan tutuklandı
Kıbrıs Rum polisi, Kıbrıslı Türk tutuklu Tansu Çıdan'ın 27 Ekim'de hücresinde öldürülmesine ilişkin soruşturmayı kolaylaştırmak için Merkez Hapishanelerinden 3 gardiyanı tutukladı.
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Kıbrıs Rum polisi, Kıbrıslı Türk tutuklu Tansu Çıdan'ın 27 Ekim'de hücresinde öldürülmesine ilişkin soruşturmayı kolaylaştırmak için Merkez Hapishanelerinden 3 gardiyanı tutukladı.
Hapishanelerin kamera sistemleri ve alınan ifadeler, tutuklanmalarına yol açmış gibi görünüyor.
Olayla ilgili halihazırda 11 kişi gözaltında bulunuyor. 53, 38 ve 36 yaşlarında olan 3 sanık, bugün tutukluluk sürelerinin uzatılması için mahkeme karşısına çıkarılacak.
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Etiketler : güney, tansu çıdan