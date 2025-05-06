Tankerde yangın çıktı… İtfaiye ekipleri müdahale etti

Lefkoşa’da bir akaryakıt istasyonunda park halindeki UG 404 plakalı tanker aracın kabin bölümünde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangın bu sabah saat 07.00 sıralarında tanker aracın tavan lambalarına giden elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu başladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, aracın tavan lambası koruyucuları ile sağ sürücü koltuğu yanarak zarar gördü. Ayrıca, çıkan ısı nedeniyle kabinin iç kısmı deforme olarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.