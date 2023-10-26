“Tanımadığım biri lastikleri alabilir miyim diye sordu, aldım”

Kıbrıs’ın güneyinden aldığı traktör lastiklerini gümrüğe beyan etmeden kuzeye geçirmekle suçlanan R.G. isimli şahıs, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, savunmasında, tanımadığı bir kişinin kendisine gelerek, “Akıncılar'da köyün girişinde lastiklerim var, alır mısın? Sonra gelip alayım” dediğini ve kendisinin de lastikleri aldığını söyledi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Akıncılar'da R.G.’nin kullanımında bulunan kamyonet ile güneyden, gümrüğe beyan edilmeyen ithali yasaklanmış 4 adet traktör lastiğini tasarrufuna alarak Aslanköy'de bulunan işyerine götürdüğü esnada bir polis ekibi tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, lastiklerin emare alındığını, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında tanımadığı bir kişinin kendisine gelerek, “Akıncılar'da köyün girişinde lastiklerim var, alır mısın? Sonra gelip alayım” dediğini belirttiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise traktör lastiklerinin ithalinin yasak olmadığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.