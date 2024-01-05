“Tanıklar taraflı, Bozkurt ailesini korumaya çalışıyorlar”

Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite üyesi, bağımsız milletvekili, hukukçu Ayşegül Baybars da bugün tutukluluların serbest bırakılmasını beklemediklerini kaydetti.

Baybars, BRT canlı yayınına katılarak davayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Baybars kamu tanıklarının dinlendiğini, dinlenen tanıkların otel sahibinin çalışanları olduğunu, tanıkların çelişkili ifadeler verdiğini, birbirleriyle aynı kelimeleri kullandığını, bazı şeyleri hatırlamadıklarını söylediklerini belirtti.

Bu tanıklara "taraflı tanık" olarak baktıklarını dile getiren Baybars, tanıkların Bozkurt ailesini korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Baybars, tanıklar dinlendikten sonra avukatların ve tarafların beyanlarının alınacağını, savcının da mütalaa vereceğini dile getirerek, tutuklu olanların tutukluluğunun devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Olası kasta dönüşme ihtimalinin bugün için bulunmadığını söyleyen Baybars, ilerleyen süreçte bunun olabilmesi için teknik tanıkların dinlenmesi gerektiğini belirtti.