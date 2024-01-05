“Tanıklar, Efe ve Mehmet Fatih Bozkurt’u kurtarmak için yalan ifade verdi”

Avukat Gökhan Özdoğru, sanıkların “olası kastla” yargılanması gerektiğine işaret ederek, kendisinin de enkazda yakınını kaybettiğini, günlerce enkaz başında olduğunu belirtti.

Sanık Ahmet Bozkurt’un hiçbir hata ve kusurunun olmadığını beyan ettiğini, pişmanlık belirtisi göstermediğini kaydeden Özdoğru, diğer sanıkların da aynı durumda olduğunu söyledi. Özgoğru, tanık beyanlarının geçerli olmaması gereğine vurgu yaptı, tanıklarının çoğunun Efe Bozkurt ve diğer kardeşini kurtarmak için yalan ifadede bulunduğunu ifade etti. Tanıklar aleyhinde yalan ifade vermekten yasal işlem başlatılmasını talep eden Özdoğru, cezaevinde tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve diğer sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Kip: “Bilinçli taksir, olası kastla değiştirilmeli”

Avukat Rozerin Seda Kip, sanıklar aleyhindeki bilinçli taksirin “olası kastla” değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ahmet Bozkurt’un ilk ifadesinde, konut yapmak için belediyeye gittiğini, belediyenin söz konusu arazi için imar izninin 9 kat olduğunu, ilerleyen günlerde bu iznin 12 kat olabileceğini söylediğini hatırlattı. Avukat Kip, Ahmet Bozkurt’un aynı ifadede, “Adıyaman’ın 4’üncü derece deprem bölgesi olduğunun belediye tarafından kendisine iletildiğini” söylediğini belirterek bu durumun bile “olası kast” olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Avukat Kip, davanın devamında sanıkların adliyede yüz yüze bulunmasını ve farklı cezaevlerine gönderilmelerini talep etti.

Urfa: “Çıkacak karar emsal teşkil edebilir”

Avukat Şerif Özgür Urfa, İsias otelde ülke tarihindeki en büyük katliamlardan birinin yaşandığını söyledi. İsias Otel’de 72 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Urfa, sanıklar aleyhine açılan “bilinçli taksirin” kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sanıkların “olası kastla” yargılanmasını istediklerinin altını çizen Urfa, kamuoyunun bu davayı takip ettiğini, burada verilecek kararın “emsal” teşkil edebileceğine işaret etti.

Sanıklar aleyhine olası kast şüphesinin araştırılması gerektiğine işaret eden Urfa, izin veren makamlara kadar herkesin suç teşkil ettiğini söyledi.

Aslan: “Tüm sanıklar olası kastla yargılanmalı”

Avukat Mustafa Aslan, tanıkların ortak dilde ifade verdiğini söyledi, tüm sanıkların “olası kastla” yargılanması gerektiğini vurguladı. Sanıkların tümünün otelin yıkılabileceği ihtimalini bildiğini belirten Aslan, otelin yapımından mimari proje çizimine kadar fenni mesulden sorumlu kişilerin de suç işlediğini vurguladı. Binanın depremde adeta tuzla buz olduğunu söyleyen Aslan, beton kalitesinin olmadığına dikkat çekti.

Aslan, tüm yönetim kurulu üyelerinin olası kastla hareket ettiğini belirtti, şu anda tutuklu olmayan üyelerin tutuklanmasını ve tutukluların da tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti.

Genç: “İnşaat aşamasından itibaren ihmal var”

Avukat Emrah Genç, sanıkların beyanlarından binadaki statik yükün artacağının anlaşıldığını belirtti, sanıkların inşaat aşamasından depremin yaşandığı güne kadar ihmalinin olduğunu ve “olası kast” durumu olduğunu vurguladı.

Genç, sanıkların bir sonraki celsede telekonferans yöntemiyle değil, bizzat mahkemede hazır bulunmalarını ve tüm sanıkların olası kastla yargılanmasını talep etti.

Okay: “Ahmet Bozkurt pişmanlık duymuyor”

Avukat Tan Okay, tüm sanıkların “olası kast” suçundan yargılanmasını talep etti,

Ahmet Bozkurt’un pişmanlık duymadığını söylediğini ve ceza indirimi almaması gerektiğini kaydetti. İşveren tanıkların beyanlarının dikkate alınmaması gerektiğini belirten Okay, İsias Otel’de yaşanan acılara dikkat çekti.

Okay, şu tutuklu olmayan sanıkların tutuklanmasını, diğer sanıkların tutukluluk süresinin uzatılmasını bir sonraki celsede ise tüm sanıkların mahkemede hazır olmasını talep etti.