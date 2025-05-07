“Tanı bunları”
UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebini görüşen Meclis komitesinin, "ret" oyu veren UBP'li üyeleri, "afişe edildi."
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UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebini görüşen Meclis komitesinin, "ret" oyu veren UBP'li üyeleri, "afişe edildi."
Başkent Lefkoşa'nın çeşitli noktalarındaki bilbordlara afişler yapıştıran HP, söz konusu afişlerde UBP'li vekiller, aynı zamanda komite üyeleri olan Hasan Küçük, Ahmet Savaşan ve Oğuzhan Hasipoğlu'nun fotoğraflarının üzerine "Tanı Bunları" ifadesini kullandı.
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Etiketler : Emrah Yeşilırmak