'Taner Akcan' Eğitim Merkezi'nde mezuniyet sevinci

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Okul Müdürü İrem Seylani yaptığı yazılı açıklamada, mezuniyet törenine Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü Revin Gürler, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İrem Seylani, “Pandemi koşullarına rağmen istenmesi halinde gerekli önlemlerle birlikle eğitimin yapılabileceği ortaya çıktı. Her koşulda eğitime devam ettik, hatta okul alt yapısını geliştirdik, katkı koyan tüm kurumlara başta Esnaf ve Zanaatkârlar Odamız ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi olmak üzere çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç, “Meslek altın bileziktir, gittiğiniz yerde bununla övünç duyun. Bu ülkenin en çok ihtiyacı olan iş bilen insanlardır, mesleğinize dört elle sarılın. Mesleki eğitiminizle kendinizi geliştirmekten bir ömür vazgeçmeyin.” dedi.

Mezuniyet töreninde 23 farklı meslek dalından 79 çırak öğrenciye ve 8 farklı meslek dalından 50 yetişkin öğrenciye mezuniyet belgeleri verilip meslek hayatına uğurlandı.

Kurulduğu 2010 yılından beri, ekonominin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen okul, 10. dönem mezunların verdiği bu yıl, tesisatçılıktan kuaförlüğe, kaynakçılıktan otomotiv mekanikerliğine, aşçılıktan kaportacılığa, berberlikten klimacılığa, turizmden elektrik tesisatçılığına kadar birçok meslek alanında ekonominin ihtiyaçlarını karşılamanın gururunu yaşıyor.

Bu yıl mezun verdiği öğrencilerle birlikte 965 çırak öğrenci ve 429 yetişkin öğrenci olmak üzere toplamda 1394 mezun sayısına ulaşmış bulunuyor.