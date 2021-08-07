Tam bir ÇÖKÜŞ

Derya ULUBATLI

Gazimağusa Belediyesi’nden emekli olan 9 kişi bir yıla yakın süredir kıdem tazminatını alamadı, isyan etti.



Bir süredir yaşadığı maddi sıkıntılarla gündemde olan Gazimağusa Belediyesi, çalışanlarını ve emeklilerini ödeyemeyecek noktaya geldi. Geçtiğimiz ay çalışanlar tarafından ‘ek ödeneklerin verilmemesi’ üzerine yapılan uyarı grevinin ardından, emeklilerin kıdem tazminatı ödemelerinde de sorunlar yaşandığı ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’e konuşan bazı ‘kıdem tazminatı mağdurları” duruma isyan etti, haklarının verilmesi talebinde bulundu. 9 kişilik emekli grubundan 3’ü tazminat için yasal süreci başlattığını söylerken, bazılarının ise hukuki işlemler için gün saydığı belirtildi. Bu durumun kendilerini hem maddi hem de manevi çöküntüye uğrattığını söyleyen kıdem tazminatı mağdurları, emeklilik yaşı gelen kişilerin de aynı durumdan korktuğu için çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını vurguladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Mağusa Türk Genel-İş Sendikası başkanı Doğan Özüşen ise göreve geldikleri 2 aylık sürede yoğun bir şekilde Gazimağusa Belediyesi’ndeki maaş sorunlarıyla uğraştıklarını dile getirdi. Kıdem tazminatlarıyla ilgili sürecin takipçisi olduklarını söyleyen Özüşen, “olumlu sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası başkanı Doğan Özüşen:

“Sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğiz”

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası başkanı Doğan Özüşen, yaklaşık iki aydır sendika yönetimine geldiklerini ve bu iki aylık süreçte de yoğun olarak belediye sorunlarıyla uğraştıklarını aktardı.



Özüşen şöyle konuştu:

“Göreve geldiğimiz günden beri maaşların ve ek ödeneklerin gününde ödenebilmesi için uğraşıyoruz. Belediye başkanına konuyla ilgili hem sözlü hem de yazılı taleplerimiz oluyor. Emeklilerimiz için de aynı durum geçerlidir. Herkesin hayali onca yıllık çalışmadan sonra emekli olup bunun keyfini çıkarmaktır ancak ne yazık ki bizim emeklilerimiz bu durumdan dolayı emekliliğini hakkıyla yaşayamıyor”.

Öte yandan halen belediye bünyesinde çalışan, emeklilik zamanı gelen ancak mevcut durumu gördüğü için emekli olmaya korkan çalışanlar da olduğunun da altını çizen Özüşen, belediyenin zarar görmemesi için dikkatli davrandıklarını, belediye başkanına fazlasıyla iyi niyet gösterdiklerini ve bunun karşılığını görmek istediklerini anlattı. Özüşen, sonuç alana kadar bu konudaki mücadeleyi sürdüreceklerini ve önümüzdeki hafta konuyla ilgili basın açıklaması yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Çalışanlar tehdit edildi

Geçen ay yapılan uyarı grevi öncesi çalışanlara tehdit mesajları gönderildiğini söyleyen Özüşen, birçok kişinin bu yüzden greve gelmekten kaçındığını dile getirdi. Sendika olarak konuyla ilgili disiplin işlemi başlatma hazırlığında olduklarını söyleyen Özüşen durumu şöyle aktardı: “Geçen ay yapılacak grev öncesi çalışanlar tehdit mesajları aldı. Sonrasında da katılanlara mesaj atıp işlerinden atmakla tehdit ettiler. Özellikle geçici işçiler, işlerini kaybetmekten korktuğu için eyleme katılamadı. Elimizde bunları kanıtlayacak mesajlar var ve bununla ilgili sendika olarak işlem başlatacağız. Yetkililerin tehditlere ayırdıkları vakti maddi sıkıntılara ayırmasını ve bir an önce ödeneklerle ilgili sıkıntıyı çözmesini istiyoruz”.

Emekliler ne dedi?

Belediye emeklisi Mehmet Devecioğlu:

“Hakkımızı istiyoruz”

2004-2020 arası toplam 16 yıl Gazimağusa Belediyesi’ne hizmet veren Mehmet Devecioğlu, yaşı geldiği için emekli olduğunu ancak emeklilik kıdem tazminatı için halen beklediğini aktardı. Yasal sürece göre belediyenin en geç 3 ay içerisinde kıdem tazminatlarını yatırması gerektiğini ancak 1 yıl geçmesine rağmen halen yatırılmadığını söyleyen Devecioğlu, süreci şöyle anlattı:

“Ekim 2020’de emekli oldum. Neredeyse bir yıl oluyor, bütün mücadelelerimize rağmen kıdem tazminatımızı alamadık. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Bir an önce tazminatlarımızın ödenmesini istiyoruz”.

Sağlık sorunlarımdan dolayı acilen paraya ihtiyacım oldu

Kendiyle aynı durumda olan birçok arkadaşının hakkını mahkemede arayacağını belirten Devecioğlu, sağlık sorunlarından dolayı acil paraya ihtiyaç duyduğunu ve belediye ile bir anlaşma yaparak parasını taksitlerle almaya mecbur kaldığını söyledi.



Devecioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ben de mahkemeye gitmek istedim ancak mahkeme sürecinin uzayacağına inanıyorum. Belki Ombudsmana gitsek daha hızlı sonuç alabilirdik ama mahkemelerde sürecin uzama ihtimali çok yüksek. Benim sağlık sorunlarım var ve tedavi için acil paraya ihtiyacım oldu. Bu sebeple belediyeyle özel bir anlaşma yapmak zorunda kaldım. Şu an paramı taksitler halinde almaya çalışıyorum. 90 bin civarı bir para verdiler ancak halen beklediğim 130 bin TL var. Bu para yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığıdır. Böyle giderse ben de yasal süreç başlatacağım”.

Öte yandan Devecioğlu, değişen döviz kurlarının da aleyhlerine çalıştığını ve bu paranın geciktirilmesinin onlar için önemli maddi kayıplara yol açtığını anlattı.

Belediye emeklisi Pertev Tamcoşar:

“Maddi sıkıntıdan dolayı kızımın düğününü erteledim”

Bir diğer kıdem tazminatı mağduru Pertev Tamcoşar, belediyedeki 34 yıllık hizmet hayatının ardından 2020 yılında emekli olduğunu ancak 9 ay geçmesine rağmen hakkını alamadığını belirtti. Sonuçsuz kalan çeşitli görüşmelerin ardından Mayıs 2021’de, aynı durumdaki birkaç arkadaşıyla mahkeme sürecini başlattıklarını belirten Tamcoşar, mağduriyetini şu sözlerle anlattı:

“Kızımı evlendirecektim, maddi sıkıntılardan dolayı düğünü ertelemek zorunda kaldık. Ev aldım, evimin borçlarını bir türlü kapatamıyorum. Alacaklılardan gelen telefonlar susmuyor. Emekli olduktan sonra maaşlarımız da düştü, borçlarımızı ödemekte zorluk yaşıyoruz. Hesaplarımıza göre emekli olduğumuz günden bu yana değişen döviz kurlarından dolayı 5 bin sterlin zarardayız”.

Belediye emeklisi Çetin Özdesoy:

“Durumumuzu gören diğer arkadaşlar emekli olmaya korkuyor”

Çetin Özdesoy, 1986-2021 yılları arasında belediyede çalıştıktan sonra emekliye ayrılan biri olarak hakkını almak istediğini dile getirdi. Olayı hukuki yollarla çözmeye çalışan 3 kişiden biri olduğunu söyleyen Özdesoy, çok yakında diğer mağdurların da yasal sürece başvuracağını ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını vurguladı. Önce iyi niyetli bir şekilde belediye başkanı İsmail Arter ile konuşmaya çalıştıklarını anlatan Özdesoy, cevap alamayınca hukuki süreç başlattıklarını dile getirdi: “Nisan 2021’de başkanla yüz yüze görüştük. 1 ay bekledikten sonra herhangi bir sonuç alamayınca dava açıp avukatla ihbarname gönderdik. Başkanın bizim ne zaman emekli olduğumuzdan bile haberi yok, neler yaşadığımızı bilmiyor”.

Yıllardır belediyeye hizmet veren ve artık yıllarını tamamladığı için emekli olmak isteyen başka arkadaşları da olduğunu söyleyen Özdesoy, “bizim halimizi görünce, emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekli olmaya korkan arkadaşlarımız var. Mağdur olmak istemiyorlar” şeklinde konuştu.

Belediye emeklisi Ercan Harutoğlu:

“Bu bize oynanan bir oyundur”

2003-2021 yılları arasında belediyeye hizmet veren Ercan Harutoğlu, kıdem tazminatları için aylardır mücadele ettiklerini ancak birçok yol denemelerine rağmen sonuç alamadıklarını aktardı. Belediye başkanı ile yüz yüze görüşmeye çalıştığını da belirten Harutoğlu, “iki kez görüşmeye geldim, içeride olmadığını söylediler. Zaten artık içeride bulsam da söylediklerine güvenmiyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Harutoğlu süreci hızlandırmak için bireysel çaba da gösterdiklerini belirtti, belediyenin kendilerini oyaladığından yakındı: “Belediyenin yapması gereken şeyi biz yaptık ve sürecin daha hızlı ilerlemesi için Haziran ayında sayıştaya giderek dosyalarımızı elden teslim ettik. Ondan da sonuç çıkmadı. Sorduğumuz zaman henüz dosyalarınız bize geri gelmedi diyorlar, bizi oyalıyorlar. 8 ay geçti halen paramızı alamıyoruz. Bu bize oynanan bir oyundur.”

Paralarının ‘çöp’ olduğunu söyleyen Harutoğlu, kıdem tazminatlarının bir an önce yatması gerektiğini vurguladı.

Belediye emeklisi Tahir Meda :

“İki kez görüşmeye geldik, içeriye giremedik”

1989 yılında kepçe operatörü olarak işe girdiğini söyleyen Tahir Meda, 32 yıllık belediye hizmetinden sonra yaşı geldiği için emekli olduğunu dile getirdi. Kıdem tazminatı mağdurlarından olan Meda süreci şöyle anlattı: “İki kez başkanla görüşmeye geldik, misafirleri olduğu gerekçesiyle bizi içeriye almadı. Asbaşkan Ahmet Öztuna ile görüştük ancak elinden geleni yapacağını söylemesine rağmen oradan da bir sonuç çıkmadı. Kıdem tazminatlarımızın bir an önce yatırılmasını istiyoruz, aksi takdirde biz de yasal sürece başvuracağız”.