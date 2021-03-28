Talihli Numara ‘57849’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa Gezici bayilerimizden Derya Duru tarafından satılan 57849 numaralı bilete isabet etti.