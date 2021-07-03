“Talep gelirse tüm ekiplerimizle yardıma hazırız”  

Kıbrıs’ın güneyindeki yangınla ilgili henüz bir yardım talebi almadıklarını ifade eden Orman Dairesi Müdür Cemil Karzaoğlu, buna rağmen tüm ekiplerin yardıma hazır hale getirildiğini belirtti. “Yardıma hazırız, talep gelirse tüm ekiplerimizle hemen müdahaleye gideriz” dedi.

Güneydeki yangınla ilgili çalışmaları takip ettiğini ifade eden Karzaoğlu, “Bize gelen talep yok ama tüm ekipleri hazır hale getirdik, üstlerimizden alacağımız direktif doğrultusunda hemen hareket etmeye hazırız.” dedi.

Kötü bir gün geçirildiğini kaydeden Karzaoğlu, “Bizler de kuzeyde tüm çalışmalarımızı durdurduk, sahaya odaklandık çünkü çok kötü bir gün geçiriyoruz, hem sıcak hem rüzgar, çok korkunç” dedi.