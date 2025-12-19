Talat: “Sayıştay bulguları yok sayıldı”

CTP Milletvekili Ongun Talat, Ercan Havalimanı sözleşmesine ilişkin Sayıştay raporunda ciddi mevzuat aykırılıkları ve ek mali yük tespit edildiğini belirterek sürecin sorgulanmasını istedi.

Sayıştay raporunda ortaya konan bulgu ve tespitlerin dikkate alınmadığı eleştirisi Meclis Genel Kurulu’na taşındı. CTP Milletvekili Ongun Talat, Maliye Bakanlığı’na hitaben, “raporda belirtilen bulguların farkında olup olunmadığının” açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Talat, Ercan Havalimanı’na ilişkin ek sözleşme kapsamında yapılan düzenlemelerin Sayıştay tarafından ayrıntılı biçimde incelendiğini, işletmeci firmanın devlete ödemesi gereken ciro paylarının tahsil edilme biçiminin denetlendiğini aktardı. Raporda, bu süreçte devlet bütçesine 59 milyon Euro tutarında ek mali yük doğduğu tespitinin yer aldığını da vurguladı.

Sayıştay’ın söz konusu sözleşme ve ödemelerle ilgili “çok sayıda mevzuata aykırılık” saptadığını, bu aykırılıkların ise “şahsi mali sorumluluk” doğurduğunun raporda açık biçimde ifade edildiğini belirten Talat, yapılan ödemenin kamu yararına olduğuna dair herhangi bir teknik gerekçeye ya da belgeye ulaşılamadığının tespit edildiğini söyledi.

Raporda, kamu yararının ispatlanamadığının altını çizildiğine işaret eden Talat, denetim yetkilerinin kullanılmadığını, sorumluluk gerektiren işlemlerin yapılmadığını ifade ederek sürecin mutlaka sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Talat ayrıca, ilgili şirketin hükümet tarafından korunduğunu belitti.