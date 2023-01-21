Taksim Stadı'nda neler oluyor?

Ertuğrul SENOVA

Adadaki bölünmüşlüğün simgelerinden olan, ara bölgedeki tarihi “Taksim Stadı”nın sivil kullanımıyla ilgili tartışmalar bitmiyor…

Önceleri, Çetinkaya Spor Kulübü’ne yeniden antrenman sahası olarak tahsis edilmesi sürecinde, kale arkasına koyulması talep edilen ve topun güneye kaçmasını engelleyeceği ifade edilen telle ilgili çıkan tartışma yerini, stada kuzeyden girişi sağlayan basamakların önüne konan dikenli tellere bıraktı.

Kuzeydeki yetkililer, TC ile KKTC arasında imzalanan Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında sentetik çim yapım çalışmaları tamamlanan, ara bölgedeki Taksim Sahası’na, adanın kuzeyinde kalan basamaklardan inerek girmek istiyor.

Ancak BM, stadın ara bölge statüsünde yer aldığını, bu nedenle geçiş kapılarından geçerek stada varılabileceğini, bu kapsamda düzensiz göç olaylarının engellenebileceğini söylüyor.

BM’nin bu yaklaşımı, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetim tarafından “Spora darbe” şeklinde nitelendirilirken, BM ise bu durumun “eskiden olduğu gibi stada girişin geçiş kapılarından olabileceğini” hatırlatıyor.

Yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, BM ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, sahaya geçişlerin kontrollü bir şekilde olması yönünde karar ürettiklerini, sahaya inen her iki merdivende de bir kontrol mekanizması oluşturulacağını söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, söz konusu basamakların girişine beton set ören BM askerleri, tarihi burca zarar verildiği yönünde eleştiriler üzerine dün sabah beton yapıyı iş araçlarıyla kaldırdı ve yerine tel örgüler çekti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Köprülü, söz konusu tellerin kaldırılması için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Taraflar ne diyor?

BM: “Taksim’e girişe sadece geçiş kapılarından izin veriliyor”

Açıklamada, Taksim sahasına girişe sadece geçiş kapılarından izin verildiği söylendi, bu sayede sınır ihlallerinin önlendiği ve tampon bölge statüsünün korunmasının sağlandığına dikkat çekildi.

BM açıklamasında ayrıca, ara bölgeye sivil erişimi kolaylaştırmak için her iki tarafla birlikte çalışmakta kararlı olunduğu belirtildi.

Sözcü Siddique: "Bu sayede sınır ihlalleri engelleniyor"

Öte yandan YENİDÜZEN'e konuşan BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, "Geçmişte olduğu gibi sahaya sadece geçiş kapılarından girişe izin veriliyor" dedi. Siddique, bu sayede sınır ihlallerinin engellendiğini ve ara bölgenin korunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Köprülü:

“Geçişler kontrollü bir şekilde olacak”

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, sahaya geçişlerin kontrollü bir şekilde olacağını açıkladı, her iki iniş noktasında da merdivenlerde bir kontrol mekanizması oluşturulacağını kaydetti.

Köprülü, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, “Surlar sonuçta KKTC toprakları içerisinde ara bölgede değil… Tamam, saha ara bölge içerisinde onu biliyoruz ama surlar bizim tarafta…” diye konuştu.

Bariyerlerin kaldırılmasının ardından çekilen dikenli tellerin kaldırılması için de bakanlığın girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Köprülü, BM Barış Gücü’nden yetkilileri bakanlığa çağırıp, konuyu aktardıklarını söyledi.

Köprülü, “Bizim istediğimiz Çetinkaya Spor Kulübü’nden aşağıya sporcularımızın merdivenlerden inip, antrenmanlarını yapması yönündedir” dedi.

Her iki noktadan da Taksim Sahası’na geçişlerin kontrollü bir şekilde olacağını söyleyen Köprülü, bir görevlinin, sahaya iniş, çıkışları kontrol etmesi düşüncesinde olduklarını söyledi. Sahaya her iki iniş noktasında da merdivenlerde bir kontrol mekanizması oluşturulacağını ifade eden Köprülü, yasa dışı düzensiz göç olaylarına müsaade etmemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin güvenlik görevlileri tarafından alınacağını vurguladı.

BM, Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.