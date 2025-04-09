Taksi helikopter seferlerinin ilki Ercan'a... Bafra ile Girne'ye de sefer düzenlenecek

Fly Me Havayolları’nın Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine hava taksi helikopter seferlerinin ilki bugün yapıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı taşıyan ve Antalya-Gazipaşa-Ercan Havalimanı arasında ilk seferini yapan helikopter, saat 16.00 civarında alana iniş yaptı ve su takıyla karşılandı.

Ataoğlu ve Arıklı, helikopter ile Ercan Havalimanı'na iniş yapmalarının ardından Fly Me Havayolları Şirket Yöneticisi Gökay Daşdelen ile bir araya gelerek, basına açıklamalarda bulundu.

Fly Me Havayolları Şirket Yöneticisi Gökay Daşdelen ise, bu uçuşun ilk sivil ticari sefer olmasının ve Gazipaşa, Alanya, Belek, Kemer ve Bodrum destinasyonlarında sundukları hem helikopter taksi hizmeti, hem de saatlik seyir seferlerine, Kıbrıs seferlerini de dahil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.