TAK Yönetim Kurulu’na atamalar yapıldı

Bakanlar Kurulu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle Mahmut Doğan ve Gökhan Altıner’i atadı. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, TAK Yönetim Kurulu üyesi Aziz Karaaziz görevden alındı ve yerine Mahmut Doğan atandı. Ayrıca, Züleyha Karaman'ın yerine de Gökhan Altıner'in atanmasına karar verildi.