Boğazköy’de bir kişi iş yeri adına sattığı ürünlere karşılık tahsil ettiği parayı tasarrufuna geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Aralık 2021-8 Mart 2022 tarihleri arasında Boğazköy’de faaliyet gösteren “Şevket Seren ve Kardeşi Ltd” isimli iş yerinde çalışan E.T. (E-38), iş yeri adına sattığı muhtelif süt ürünlerine karşılık müşterilerden toplam 22.563,45 TL nakit para tahsil etti.

Parayı, şirket muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı tespit edilen E.T. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.