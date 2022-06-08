Tahsil ettiği parayı tasarrufuna geçirdi
Boğazköy’de bir kişi iş yeri adına sattığı ürünlere karşılık tahsil ettiği parayı tasarrufuna geçirdi.
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Boğazköy’de bir kişi iş yeri adına sattığı ürünlere karşılık tahsil ettiği parayı tasarrufuna geçirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Aralık 2021-8 Mart 2022 tarihleri arasında Boğazköy’de faaliyet gösteren “Şevket Seren ve Kardeşi Ltd” isimli iş yerinde çalışan E.T. (E-38), iş yeri adına sattığı muhtelif süt ürünlerine karşılık müşterilerden toplam 22.563,45 TL nakit para tahsil etti.
Parayı, şirket muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı tespit edilen E.T. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
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