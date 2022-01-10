Tahlil sonuçları bekleniyor

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gümrüğe beyan edilmemiş ilaçlarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis, ilk etapta tutuklanan Ş.K le G.P’nin olayla bağlantısı olmadığını açıkladı, her iki zanlı serbest kaldı.

İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı olarak, gümrüğe beyan edilmeyen ilaçların bulunduğu kamyonun sürücüsü S.B ise suçları kabul etti.

Polis, kamyonda çıkan ve ne olduğu tespit edilemeyen maddelerin tahlil sonuçlarının beklendiğini belirtti.

Mahkeme zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Gencer, olguları aktardı…

Gencer, 7 Ocak’ta saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa’da CÖŞ şubesi tarafından yapılan operasyonda organize sanayi bölgesinde Ş.K ve G.P’nin işletmeciliğini yaptığı FishWorld Trading isimli iş yerine ait S.B’nin kullandığı RC 612 plakalı Daf marka buzluklu kamyonda arama yapıldığını aktardı.

Yapılan aramada gümrüğe deklere edilmemiş 12 torba kaçak tütün ve 30 kutu 1 kg’lık nargile tütünü ile İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı 300 adet Mhpharma Clenbuterol 40 mcg hapları ve 280 adet vücut geliştirme ilaçları ile henüz ne oldukları tespit edilemeyen 6 küçük tüp toz ve 1 büyük tüp sıvı maddenin tespit edildiğini kaydetti.

Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan Ş.B ile G.P’nin olayla bağları olmadığı belirlendiğini ve serbest kaldıklarını söyledi.

4 gün tutukluluk

Polis, zanlı S.B’nin gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini kaydederek, bu bağlamda ne oldukları tespit edilemeyen maddelerinde tahlil sonuçlarının beklendiğini belirtti.

Zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.