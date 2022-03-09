Taçoy'dan Yenidüzen'e: Antalya daveti önceden yapılmıştı

Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarıyla dışişleri bakanlarını buluşturacak Antalya Diplomasi Forumu'na yönelik davetler kriz oldu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, YENİDÜZEN'e konuştu: Davetler biz göreve başlamadan önce yapılmıştı, o nedenle organizasyona eski Dışişleri Bakanımız Tahsin Ertuğruloğlu katılacak.

YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı'nın bu yöndeki sorularını yanıtlayan Taçoy, davet meselesinin gereksiz büyütüldüğünü anlattı, "Hem davetler hem de akreditasyonlar önceden yapılmış ve tamamlanmıştı. 22 Şubat tarihinden önce bu süreç bitmişti. Parti başkanlarının tümü katılacak, o dönemde yine Başbakan olan Sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu ve yine o dönem Dışişleri Bakanı olan Tahsin bey de gidecek" diye konuştu.

11-13 Mart'ta yer alacak Antalya Diplomasi Forumu, özellikle Rusya-Ukrayna zirvesi ile de gündeme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergei Lavrov'un Antalya'daki üçlü zirveye katılacağını duyurdu. Rus TASS haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergei Lavrov'un, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Çarşamba günü Türkiye’de bir araya geleceklerini doğruladı.

Zirveye, adanın kuzeyinden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın da katılması bekleniyor.