Taçoy’dan muhalefete: “Mal bulmuş mağrubi”

Özersay, hükümet kanadından birinin kendisine cevap verip vermeyeceğini sordu.

Tepkilerin ardından Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, kürsüye geldi, muhalefete “Mal bulmuş, mağrubi” benzetmesi yaptı.

Taçoy, “Hükümet sessiz kaldıkça, muhalefet hiçbir şey yapılmamış gibi sazı alıp, kürsüye çıkıyor” diyerek, bugün Bakanlar Kurulu olduğunu, gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi. Taçoy’un ardından HP Genel Başkanı Kudret Özersay yeniden söz aldı, Taçoy’a Meclis’te kullanılan dille ilgili dikkat uyarısı yaptı.