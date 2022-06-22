Taçoy’dan KIB-TEK soruşturması yorumu: “Varsa suçum ortaya çıksın”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Sunat Atun’un, KIB-TEK’le ilgili Hasan Taçoy ve Erhan Arıklı’ya soruşturma açtığına ilişkin YENİDÜZEN’in haberini yorumladı, suçlu olduğuna inanmadığını ve soruşturmadan korkmadığını söyledi.

Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Taçoy, “Keşke hakkımda soruşturma açılsa da temiz, sorunsuz olduğum ortaya çıksa ve birileri de bunu topluma izah etse” dedi.

Sunat Atun’un bir soruşturma açtığını doğrulayan Taçoy, “Soruşturma açılmasından rahatsız olmam, tam tersine memnun olurum. Varsa suçum ortaya çıksın, yoksa millete Hasan’ın suçu yoktur denilsin, yoluma devam edeyim” diye konuştu.

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