Taçoy’dan itiraflar: AKP teşkilatı hülle ile rakip adaya çalıştı

Ulusal Birlik Partisi’nin “tamamlanamayan” kurultayındaki iki adaydan biri, Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, “AKP’nin buradaki teşkilatı hülle rakip adaya çalıştı noktasına oldu, görevden alındı” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de 14. Saat programına katılarak UBP’nin kurultayına yönelik iddialar ortaya koydu.



İşte Taçoy’un söylediklerinden öne çıkan başlıklar...



“Olağan Kurultay’da adayım

“İstikrarı önce kendi içimizde partide sağlamalıyız. Şuanda benim için konjektör Genel Başkan vekilimizin yanında olmayı gerektiriyor. Benim hakkımda uydurma haber yayanların yanında olamam.”

“Yeniden kesinlikle Başkanlık yarışına çıkarım. Neden çıkmayım ki? Benim vazifem ve görevim ne ise onu yerine getirmeye çalışırım. Olağan Kurultaya kesinlikle adayım. Olağanüstü Kurultaya değil.”

“Ben Faiz bey ile küs değilim. Kimse ile hayatta küs olmam. Herkesin suçunu ve yaptığını da yüzüne karşı söyleyecek kadar medeni cesarete sahip bir kişiliğim var. Faiz bey ile selamlaşıyoruz, konuşuyoruz toplantılarda buluşuyoruz.”

“Bazı suçlamalar yapılıyor. Esasında birinci turda herkes görüşmüştür ki hülle ile AK Parti’nin buradaki teşkilatının da rakip adaya çalıştığı noktasına getirilmiştir olay. O hülle ile yapılan işten sonra buradaki teşkilat oradaki merkez tarafından görevden alınmıştır. Burada da sanki ben bunu yapmışım gibi lanse etmeye çalışıldı.”



“Sucuoğlu açık ve net çıkıp izah yapmalı”



“Taraf gibi gösterilmeye çalışılan AK Parti tarafı ondan sonra sanki de benim için gelmiş de müdahale etmiş. Ben hiç kimse ile hiç bir şekilde görüşmedim. Hiç kimseye de bir şey söylemedim. Çok samimi arkadaşlarım vardır. Eski Başbakan Binali Yıldırım’dan tutun onun da adı karıştırılmıştır bu işlere. Sayın Fuat Oktay politik bir dostumdur onun yanında birçok insan daha var.”



“Bunların hepsini göz ardı ederek ben hiç bir şekilde bu işe böyle bir şeyin girmesine karşı çıktığımı bir kez daha söyleyeyim. Bunun izahı yapılacaksa sayın Sucuoğlu tarafından açık ve net televizyonlara çıkıp yapılacak. Böyle dedikodularla perde arkasından ıvır zıvırla iş olmaz”….



“Kurultayda ben seçimden kaçmadım. Sayın Faiz Sucuoğlu’nun çekilmeye niyeti varsa eğer birinci aday geri çekildikten sonra ikinci gelen aday ancak ve ancak fırsatçılık olmak istemez ise birilerinin adamı olmak istemezse o da kendisi geri çekilir.”



“Ve bunun üzerine grubun kararlaştırdığı şekilde bir imza atılması. O imzalar zorla atılmadı. Kimsenin kolu arkaya bükülmedi... Olağanüstü Genel Kurul’da hiç birimiz aday olmayacağız diye imza attık. Öyle anlaştık toplantıda.”

“Ben şunu söylüyorum Olağanüstü Genel Kurul’da aday değilim. Kendi sessizliğim ve dünyam içerisinde yaptığım işin ne olduğunu bilerek partime karşı olan saygımla geri çekilme kaderimle yerime oturdum ve bekliyorum. Ne olacağını görmek istiyorum.”



“Son Parti Meclisi’nde alınan kararda hükümet UBP tarafından kurulacak olursa Faiz bey aday olmayacağı noktasındadır. Eğer hükümet olmazsa aday olacağı noktasındadır. Bu bir istikrarsızlıktır.”



“7 Aralık bizim 45 günlük sürecimizin dolduğu tarihtir. Bu konuda herhangi bir şekilde dava açmayacağımız, mahkemeye gitmeyeceğimizin sözünü verdik. Ben kendi adıma bu sözün arkasındayım ama başkası adına konuşmuyorum…”

“7 Aralığa kadar olağanüstü kurultay yapılmalı”



“Kurultayın tarihi henüz daha netleşmedi. Bir an önce 7 Aralığa kadar olağanüstü kurultayın yapılması gerekir. Ve 7 Aralık tarihine kadar sayın genel sekreterimiz genel başkan vekilimiz Ersan Saner’in tüzüklere uygun bir şekilde Genel Başkan olarak seçilmesi ve istikrarlı bir şekilde eğer Başbakanlık veya herhangi bir şekilde muhalefet yapacaksa ta ki Olağan Genel Kurul’a kadar”…