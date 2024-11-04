Taçoy: "Ziya Öztürkler bugün görevine başlıyor”
UBP Milletvekili Hasan Taçoy YENİDÜZEN'e konuştu, bugün Meclis'in toplanacağını söyledi.
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Serap ŞAHİN / Lema GÖZAY
UBP Milletvekili Hasan Taçoy YENİDÜZEN'e konuştu, bugün Meclis'in toplanacağını söyledi.
Taçoy, “Meclisimiz açılacak. İddia sahipleri gelip iddiasını yapmalıdır. Seçildi diye ilan edildi, Meclis kürsüsünde okunduktan sonra sistem başlar. Kural budur. Bugün Ziya Öztürkler görevine başlıyor” ifadelerini kullandı.
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Etiketler : ubp, meclis, Hasan Taçoy