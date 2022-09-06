Taçoy: Vergi muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacak

Kamu Çalışanları’nın aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında yaşanan mağduriyetler kapsamında bir süredir sendikalarla görüşmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy alınan kararlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Taçoy Başbakan ile istişarelerde bulunduklarını daha sonrasında sendikalar ile bir araya gelerek bunu değerlendirdiklerini söyledi.

Taçoy ”Bu bağlamda vergi dilimleri ve muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacak ve bu Aralık ayı sonrasındaki maaşlara yansıtılacaktır” dedi.

47/ 2010 sayılı Kamu Çalışanları’nın aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerini düzenleyen yasanın 7/79 ile olan maaş farkının kapatılması için çalışma başlatıldığını açıklayan Bakan Taçoy, sendikaların talebi olan Eylül ayı maaşlarına yüzdelik olarak yansıtılması ve ayrıca;

kalan farkın 2024 yılının sonuna kadar tamamlanması yönünde görüş birliğine vardıklarını belirtti.

Taçoy, bu olumlu adım ile çalışanların hakları ile ilgili gerekli düzenlemelerin Başbakan’ın yurtdışı ziyareti sonrası Perşembe günü tamamlanacağını belirtti.