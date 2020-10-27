Taçoy: Ülke yangın yeri

Ulusal Birlik Partisi’nde başkan adaylığını açıklayan Hasan Taçoy, ülkenin yangın yeri olduğunu söyledi, sorun çözen bir hükümet modeli yaratacaklarını belirtti.

Taçoy, yeni bir ideal için yolun açık olduğunu ifade etti, yenilikçi bir UBP vaadinde bulundu.

Taçoy, “Güçlü Yarınlar İçin Yol Açık” sloganını kullandı.

UBP’nin Kurultayı 31 Ekim’de yer alacak; Faiz Sucuoğlu , Hasan Taçoy, Ünal Üstel, Nazım Çavuşoğlu ve Oğuz Dursun başkanlık için yarışacak.

Taçoy, ülkede şu anda yenisi seçilene kadar bir hükümet olduğunu, Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’na başkanlık yapabileceğini söyledi, UBP’deki Kurultay’ın da “ilk turdan” sonuçlanacağına inandığını ifade etti, kendine güvendiğini sözlerine ekledi.

UBP Kurultayı’nda 11 bin 816 üye oy kullanabilecek, kullanılan oyun yarısından bir fazlasını alan seçilecek.