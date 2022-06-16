Taçoy: “Kimi baremlerde kesinti… Düşük gelirlilere aktarma”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Merkez Bankası’nda dün gerçekleştirilen ‘Ekonomik Önlem Paketi’ toplantısına ve çalışılan konulara değindi, kimi baremlerde kesinti ve bu kesintinin düşük gelirlilere aktarılmasının yanı sıra çeşitli teşvik ve desteklerin görüşüldüğünü açıkladı.

Piyasanın ekonomik olarak canlanması için ilk etapta kısa vadede ‘esnafa destek kredileriyle’ yardımcı olunacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Merkez Bankası’nda dün gerçekleştirilen ‘Ekonomik Önlem Paketi’ toplantısına ve çalışılan konulara değindi.

Taçoy, Turizm, eğitim, inşaat ve diğer sektörlerle ilgili piyasalarda neler olduğunu içeren derinlemesine bir çalışma başlattıklarını dile getirdi.

‘Ekonomik Önlem Paketi’ ile ilgili dün yapılan ilk toplantıyı BRT’ye değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kısa, orta ve uzun vadede yapılacakların planını ortaya koyduklarını anlattı.

Masada neler vardı?..

Taçoy, söz konusu toplantıda yer alan diğer ayrıntılara şöyle değindi:

“Yeni kredi paketleri yanı sıra hibe, küçük krediler, TL’nin kullanımına önem gösterilmesi, kira bedellerinin TL bazında kullanılması için özel teşvikler getirilmesi, Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi ile Çalışma Dairesi’nin içinde olduğu sistemde çeşitli çalışmalar yaparak ‘tek beyan sistemine’ geçilmesi, meslek kodu oluşturulması, sosyal yardım ve engelli maaşı alan kişilere destek verilmesi, hayat pahalılığıyla ilgili artış, kimi baremlerde kesinti, bu kesintinin düşük gelirlere aktarılması, Ağustos ayına kadar sürecek olan işveren destek priminin devamına ilişkin konularda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Sektörleri geliştirme, kredi kartı kullanımındaki desteğin sürmesi gibi konularda çalışıyoruz. Uçak biletlerinin veya koltuk arzının arttırılması konusunda çalışmalar var. Yaz aylarını tüketmeden bu yıl içinde bu sayıları arttırma hedefindeyiz.”

Asgari ücret… “8 - 8.500 TL…”

Taçoy, 8 bin, 8 bin 500 TL civarı olmasını öngördüklerini yineledi, bunun bir işverene maliyetinin 10 bin 500 TL civarında olduğunu belirtti.

Taçoy, “Önemli olan piyasada işsizlik yaratmadan çalışanın hayatına devam etmesi konusunda hassasiyetimiz var.” dedi.

Sosyal sigortalara olan yatırımların Mart ayından bu yana arttığını anlatan Taçoy, Haziran’da artıya geçileceğini ifade ederek, “Sigortaların 30, 40 Milyon TL artı vermesini bekliyoruz. ” şeklinde konuştu.

“Sigortalardaki hesapları da düşünmek ve bu primleri uygulamak mecburiyetindeyiz”

Yapılacak olan hayat pahalılığı ile Sosyal Sigortalar Dairesi’nin giderlerinin de artacağını belirten Taçoy, şöyle devam etti;

“Sigortalardaki hesapları da düşünmek ve bu primleri uygulamak mecburiyetindeyiz. Bir anda emekçinin, diğer yanda işverenin hakkı var anlıyorum ama diğer yandan da 43 bin emekli kişinin hakkını alması gereken durum var. Hiç kimseyi incitmeden, işsizliği arttırmadan hayatımıza devam etme ve ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu detayların da ötesinde çalışmalarımız devam etmektedir.”

Başbakan olarak atanan Üstel’in “Az alana çok, çok alana az ödenecek” açıklamasını da değerlendiren Taçoy, “Piyasaya verilen her kuruşun ekonomi döndüğünü görmek istiyoruz. Baremi yüksek olan kişilere, bir gün geri ödeme koşuluyla artışını çok fazla yapmadan, düşük geliri olanlara bu miktarı aktarmanın peşindeyiz.” yorumunu yaptı.

Ülkeye yapılan ithalatın yükseldiği bilgisini de veren Taçoy, bu oranın büyük bir kısmının akaryakıt ithalatı olduğunu, 2019’a kıyasla akaryakıt ithalinde büyük bir artış görüldüğünü anlattı. Taçoy, yakıt harici ithalat toplamlarının da büyük bir yükseliş olduğuna değindi.

Ülkedeki çalışan sayısını arttırmak ve kaçak işçiliğin de kontrol altına alınması için denetimlerin sürdüğünü kaydeden Taçoy, ihracatın ithalat karşısında çok daha düşük noktada olduğunu belirtti.

Esnafa kredi desteği gündemde

Esnafa yönelik de çalışmaların sorulduğu Taçoy, kredi paketleri uygulamasında 5 bini aşkın işletmeye 2,4 Milyon TL’nin üzerinde kredinin pandemi döneminde piyasaya aktarıldığını belirtti, “Geri dönüşümü olmayan kredi görülmedi, tümü de ödeniyor. Yine böyle kolaylıklar sağlayacağız, esnafı bu sayede rahatlatacağız. İnsanların ödedikleri miktarlar çok anlamlı ve guru verici, tümü ödendi. Çalışan sayısı da artarsa, ödemeler dengesi daha da az açık verecek.

Asgari ücret görüşmeleri hayat pahalılığı ardından…

Hayat pahalılığının belirlenmesinin ardından Asgari ücretle ilgili görüşmelerin başlayacağını belirten Taçoy, gelecek dönemden umutlu olduğunu da ifade ederek, küçük esnafı daha ileri taşıyabilecek, daha ileri taşıyabilecek yollar aradıklarını, gelecek yıl bunun için umut gördüğünü işaret etti.

“İşveren destek primi Ağustos ayına kadar devam edecek, sonrasını değerlendireceğiz”

İşveren destek primi Ağustos ayına kadar devam edeceğini anlatan Taçoy, 55 bin çalışanın bu teşvikten yararlandığını anlattı, “Ağustos ayı sonrasında nasıl olacağını tartışıp hep birlikte karar alacağız” dedi.