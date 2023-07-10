Taçoy ile ilgili istifa iddiaları kurultay sürecinin başlangıcı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili yeni bir açıklama yaptı, Başbakan Ünal Üstel ile telefonda görüştüğünü, yarın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yüz yüze görüşme kararı aldıklarını söyledi.

Ancak söz konusu gelişmelerin, yaklaşan kurultayla ilgili olup olmadığına ilişkin soru üzerine Taçoy, “Tüzüğe göre kurultay, Kasım 2023’e denk geliyor. Çevrem, arkadaşlarım aday olmamı arzu ederse, evet adayım” dedi.

“İstifa basit, bir satırlık yazı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevinden alınacağı yönündeki “dedikoduların” uzun zamandır konuşulduğunu söyleyen Taçoy, “Geldiydi, gittiydi, kaldıydı gibi iddialar, makamları yıpratıyor. Bu yüzden birkaç yerde ‘bakan olarak doğmadım’ diye söylemlerim oldu” dedi, “Başbakan ile konuşacağım konu da budur” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel ile aralarındaki sorunun “dedikodular” olduğunu söyleyen Taçoy, Ünal Üstel ile telefonda görüştüklerini, yarın Bakanlar Kurulu’ndan sonra yüzyüze görüşme kararı aldıklarını ifade etti.

Taçoy, istifa mektubunun cebinde olmadığını ama istifa mektubu yazmanın oldukça kolay olduğunu belirterek, “Bir satırlık yazı” dedi.

Süreç, kurultayla mı ilgili? “Çevrem, arkadaşlarım aday olmamı arzu ederse, evet adayım”

Söz konusu gelişmelerin, yaklaşan kurultayla ilgili olup olmadığına ilişkin soru üzerine, “Parti tabanındaki desteğim bellidir. Genel başkanlık yarışı için bakanlığı terk edip çalışmam gerekir mi? 1 buçuk yıl önce kurultayda adaydım. Aday olmayı ve kurultayın başka bir şey olduğunu, parti içinde Başbakana söyleyen bir kişiyim” yanıtını verdi.

Taçoy, yine soru üzerine “Çevrem, arkadaşlarım aday olmamı arzu ederse, evet adayım” dedi.

“Tüzüğe göre kurultay, Kasım 2023’e denk geliyor”

Taçoy kurultayın UBP tüzüğüne göre Kasım 2023’e denk geldiğini söyledi, “Siyasi Partiler Yasası ise tüzükte belirtilen süre içinde yapılmayan kurultayların en fazla 3 yılda bir yapılması gerektiğini söylüyor. Ama kurultay tarihi tüzüğe göre 2 yılda 1’dir. UBP’liler, demokrasiye inanan insanlardır” şeklinde konuştu.