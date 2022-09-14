Ertuğrul SENOVA

Hayatın yüzde 30 yerine yüzde 24 oranında pahalılaşması nedeniyle, asgari ücretli Ocak 2023’e kadar mevcut maaşıyla hayatını idame ettirmek zorunda…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Haziran ayında belirlenen asgari ücretten bu yana oluşan hayat pahalılığı oranının yüzde 30’a ulaşmadığın, bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Eylül ayında toplanmayacağını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma Bakanı Taçoy, hayat pahalılığı oranının Ekim ayında yüzde 30’a ulaşması halinde de masayı toplayamayacağını, zira Kasım ayında yerel seçimlerin yapılacağını, komisyonun seçim yasaklarına takılacağını söyledi; yeni asgari ücret için 2023’ü işaret etti.

Haziran ayında toplanan komisyon, asgari ücrete, işveren ile devlet tarafının oylarıyla yüzde 41 oranında artış yapmıştı.

Artış, yüzde 56 oranındaki hayat pahalılığının 15 puan altında kalmış ve Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, “Eğer Eylül ayında hayat pahalılığı oranı yüzde 30’un üzerine çıkarsa, komisyon yeniden toplanacak” demişti.

Ancak son asgari ücretten bu yana hayat, yüzde 24 oranında pahalılaşmış durumda.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, Temmuz ayı hayat pahalılığı 5.60, Ağustos ayı hayat pahalılığı ise 3.40 olarak belirlendi. Her iki ayın hayat pahalılığı ile yüzde 15’lik “eksik” oran toplandığında, yüzde 24’lük bir artış ortaya çıkıyor…

Taçoy: “HP oranı yüzde 30’a çıkarsa toplayacağımı söylemiştim”

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Haziran ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, “Eğer Eylül ayına kadar hayat pahalılığı oranı yüzde 30’a ulaşırsa masayı tekrardan toplayacağımızı söylemiştik. Ancak öyle bir durum yok” dedi.

“Ekim’de ulaşırsa da toplayamayız, seçim yasakları var”

Taçoy, hayat pahalılığı oranının Ekim ayında yüzde 30’a ulaşması halinde de masayı toplayamayacağını, zira Kasım ayında yerel seçimlerin yapılacağını, komisyonun seçim yasaklarına takılacağını söyledi; yeni asgari ücret için 2023’ü işaret etti.

2023’e işaret etti

Taçoy, “Zaten seçimden sonra, Aralık ayında, 2023 yılının ilk asgari ücreti belirlenecek. Masa bu nedenle, Aralık ayında toplanacak” dedi.

Mevcut asgari ücret, açlık sınırının 1075 TL altında…

KTAMS’ın, 8 Eylül tarihinde yayınladığı rapora göre, Kıbrıs’ın kuzeyindeki açlık sınırı, 9 bin 675 TL’ye yükselmiş, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark, 1075 TL’ye çıkmış durumda.