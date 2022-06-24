Taçoy: E-devlet protokolü tartışmaları fuzuli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, E-devlet protokolü görüşmelerine yönelik tartışmaları ‘fuzuli’ bulduğunu söyledi, “Hatların güvenliği sağlanmalı. Esas bu konuda endişe edilmeli. Buraya duvar örülmelidir” dedi.

Taçoy, TÜRKSAT’ın gönderdiği mektubu da Meclis kürsüsünden okudu. Veri merkezinde kurumsal yapının nasıl kurgulandığını anlatan Taçoy, “Hangi veri güvendedir? Kaç tane saldırı yer? Bunu engellemek için duvar ördük mü?” diye sordu.

Meclis’te görüşmeleri yarım kalan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” yeniden gündemde.