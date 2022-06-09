Taçoy: “Asgari ücret belirlenmeli. Ekonomik dengeleri korumak şart”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, hayat pahalılığının bir an önce uygulanıp bu oranda asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini, bunu yaparken de ekonomik dengeleri korumanın şart olduğunu belirtti.

Taçoy, Kaan Mındıkoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADA-SEN) heyetini kabul ederek görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ülkedeki ekonomik durum, Sendikalar Yasası, kamuda çalışan geçici ve sözleşmelilerin durumu konuşuldu ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Sosyal sigortaların sistemin en önemli parçalarından bir olduğuna işaret eden Taçoy, “Amacımız sosyal sigortaların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaktır.” dedi.

ADA- SEN Başkanı Kaan Mındıkoğlu ülkedeki ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, çalışan kesim adına alım gücünün korunması yönünde tavır alınmasını talep etti.

Bu şekilde ülke ekonomisinin çarklarının dönmesine yardımcı olunacağını dile getiren Mındıkoğlu, hayat pahalılığı ödenekleri ve asgari ücretin düzenlenmesi ile ilgili önerilerinin de olacağını belirterek, asgari ücretin sektörel bazda belirlenmesi için artık adım atılması gerektiğini söyledi.

Mındıkoğlu “Ödeme gücünün azalması kaçağın da önünü açmıştır. Zaten pandemiden dolayı azalan işgücü ve sigortalı sayısının rakamını iyice aşağı çekmiştir. Hem primler, hem de maaş yönünde bayağı sıkıntıları doğurmuş durumdadır.” dedi.