Taburcu oldu: Geçmiş Olsun Genco Erkal

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin açılış gecesinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Genco Erkal, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu oldu.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın verdiği bilgiye göre dün akşam saatlerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne tansiyon düşüklüğü şikayeti ile kaldırılan usta sanatçının tüm tetkikleri yapıldı, kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle koroner yoğun bakımda gözetime alındı ve uygulanan tedavilerin ardından Genco Erkal’in kalbi normal ritme döndü.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve tiyatro sanatçıları, Genco Erkal’ı yalnız bırakmadı, hastaneden çiçeklerle uğurladı.

Harmancı yaptığı açıklamada, “Genco hocamızın herkese selam ve sevgileri var, kendisi gayet sağlıklı bir şekilde taburcu edildi” dedi.

“Bu süreçte bizlere sonsuz destek veren Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doktor ve hemşirelerine teşekkür ediyoruz” diyen Harmancı, önümüzdeki yıl festivalde sağlıkla buluşmak temennilerini iletti.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Koordinatörü Kıymet Karabiber’den alınan bilgiye göre doktorların tavsiyesi nedeniyle sanatçının Lefkoşa Tiyatro Festivali kapsamındaki gösterisi iptal edildi.

Genco Erkal, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin açılış gecesinde “Şahdamarım” adlı oyununu sahnelerken, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek oyuna ara vermiş, izleyicilerinden özür dileyerek alkışlarla sahneden ayrılmış, daha sonra Lefkoşa Mısırlızade Sineması’ndan ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.