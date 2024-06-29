Taburcu edilen sürücü yeniden fenalaştı

Değirmenlik - Girne Dağyolu üzerinde meydana gelen yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.S., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak zanlının, 28 Haziran saat 08.45 raddelerinde Değirmenlik-Girne dağ yolu boyunca ZVF 726 plakalı salon aracı Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Değirmenlik kavşağına geldiğinde dikkatsiz ve süratli bir şekilde önündeki aracı sağından geçmeye çalıştığını söyledi.

Polis, aynı istikamete doğru seyreden ve sağa değirmenliğe doğru dönüşe geçen 56 yaşındaki G.Ö.’nün yönetimindeki KB 683 plakalı salon aracın sağ yan kısmına, aracının sol ön kısmı ile çarptığını kaydetti.

Polis: Araçlarda ve belediyeye ait levhada hasar var

Polis çarpmanın etkisiyle KB 683 plakalı aracın Değirmenlik Belediyesine ait metal aydınlatma direğine, yine çarpmaya müteakip ZVF 726 plakalı araç ileri doğru savrularak yoldan çıkıp aracının ön kısmı ile Değirmenlik Belediyesine ait bilgi verici levhaya aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu yaralanan KB 683 plakalı araç sürücüsü G.Ö’nün ambulans ile L.D. H Acil Servisi'ne kaldırılmış olup orada yapılan muayenesinde sol bacak ve ayak üzerinde sıyrık, ve çekilen tomografi sonucunda boyun, sırt ve bel omur kemiklerinde kırık tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan müdahalenin ardından G.Ö’nün taburcu edildiğini ve yapılan soruşturmada ZVF 726 plakalı araca 200 bin TL, KB 683 plakalı araca 150 bin TL, aydınlatma direğine 30 bin TL, tabelaya ise 5 bin TL tahmini hasar oluştuğunu mahkeme aktardı.

Bulak kazada yaralanarak LDH acil sevisine kaldırılan G.Ö’nün taburcu olup ikametgâhına gittikten sonra tekrardan fenalaşarak göğüs ağrısı sebebi ile Mağusa Devlet Hastanesi Acil servisinde müsaade altına alındığını ve yapılan kontrollerde göğüs cerrahisi tarafından pazartesi muayene yapılması öngörülerek taburcu edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu ayrıca kazada yaralanan G.Ö’nün sağlık durumunda gelişme olma ihtimali olduğundan ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.