Tabipleri Birliği’nin üyesi olduğu FEMS, ‘Beyaz Kitap’ isimli çalışmasını Avrupa Parlamentosu’nda sundu

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) üyesi olduğu Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu (FEMS), Avrupa’daki doktorların çalışma koşullarına ilişkin yaptığı araştırmayı 23 Nisan’da Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda sundu.

KTTB’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Parlamentosu Üyesi Raffaele Topo’nun desteğiyle gerçekleştirilen toplantıya Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyesi Dr. Dt. Nermin Yönel katıldı.

FEMS tarafından hazırlanan Beyaz Kitap’ın Avrupa’da çalışan doktorların karşılaştığı acil sorunları ortaya koyan ve bu zorluklara yönelik somut çözüm önerileri sunan kapsamlı bir belge olduğunun belirtildiği açıklamada, “Etkinlik; doktorları, Avrupa’daki tıbbi meslek örgütleri ile sendika temsilcilerini ve Avrupa düzeyindeki politika yapıcıları bir araya getirerek, Avrupa genelinde onurlu çalışma koşulları ve sürdürülebilir sağlık sistemlerinin sağlanması için gerekli önlemler üzerine verimli bir tartışma ortamı oluşturuldu.” denildi.

Beyaz Kitap’ın merkezinde, "Avrupa Birliği Çalışma Süresi" direktifinin yetersiz bir şekilde uygulanmasına yönelik sert bir eleştirinin yer aldığının belirtildiği açıklama, şöyle devam etti:

“Fazla mesai ve nöbet hizmetleri, çoğu zaman yasal güvencelerin dışında bırakılıyor ve bu da doktorların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde kaçınılmaz olumsuz etkiler yaratıyor. Beyaz Kitap ayrıca, sağlık sektöründe ‘ağır iş’ tanınmasına ilişkin eksiklikleri ele alıyor; gece nöbetleri ve kronik stres gibi unsurlar, hâlâ ağır iş statüsünün sağladığı korumaların dışında kalıyor. Aynı zamanda, tıp mesleğinde kadınların giderek artan oranı, kariyer yollarının yeniden dengelenmesini ve cinsiyet ile yaş hassasiyetine sahip tam zamanlı eşdeğer (FTE) parametrelerinin getirilmesini gerekli kılıyor.”

FEMS Başkanı Alessandra Spedicato’nun Avrupa kurumlarına ve yasa düzenleyen mercilere hitap ettiğinin belirtildiği açıklamada; ayrıca kurumların rolü, yaşlanan sağlık iş gücü, adil ücretlendirme ve uzmanlık sonrası eğitim konularında Tómas Zapata (DSÖ Avrupa), Bethan Roberts (BMA), João de Deus (AEMH) ve Álvaro Cerame (EJD) gibi isimlerin de katkı sunduğu belirtildi.

Önerilerin aktif politikalara dönüştürülmesi amacıyla FEMS’in “Doktorların Sağlık Geleceğini Şekillendirmek” adlı bir projeyi hayata geçireceğinin ifade edildiği açıklamada, “Bu proje, ulusal ve Avrupa düzeyinde karşılaştırmalı veriler toplayarak, daha sürdürülebilir çalışma organizasyonu standartlarını tanımlamayı hedefliyor.” ifadeleri kullanıldı.