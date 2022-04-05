Tabiplerden Töre’ye eleştiri: “Yasamanın başı olarak 10 gün karantina süresine aykırı davrandı”

Doktorların örgütlü olduğu Tabipler Birliği kısa sürede negatife döndüğünü açıklayan Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi eleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamada “1 Nisan 2022 tarihinde COVİD-19 PCR testinin pozitif olduğunu ilan eden sayın meclis başkanını 3 gün sonra meclis kürsüsünde görmenin şaşkınlığı içerisindeyiz” denildi.

Açıklamada “Yasamanın başı olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından açıklanan 10 gün karantina süresine aykırı davranışını bütün meclis, milletvekilleri ve bakanlar önünde maskesiz bir şekilde sürdürmüştür. Yasa yapıcı kurumun başkanı yasalara uymaz ve halka kötü örnek teşkil ederse, yasadışılık meşrulaştırılmış olur. Toplumun her bireyinin uymasının beklendiği kural ne ise mecliste de geçerlidir” ifadeleri ile Töre eleştirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Sayın Zorlu Töre herhangi bir kişi değildir. COVID-19 PCR testi sonucu pozitif çıktığında tüm gazetelere haber olan, halkın gözü önünde birisidir. Tüm davranışlarında bulunduğu pozisyonun sorumluluğunu taşıması beklenir.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesini, dolayısı ile Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere buna göz yumulmamalıdır. Yasalarda bir değişiklik olmamışsa toplum sağlığından sorumlu bakanlık olarak Sağlık Bakanlığının ivedilikle bu kural tanımazlığın, gerekli ceza yaptırımlarıyla beraber, önüne geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde toplum nezdinde konulan kurallara uyum beklentisi nafiledir.”