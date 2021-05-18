Tabipler: Onay almış aşılara karantinasız giriş

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, uluslararası onay almış aşılar ile “tam doz aşılanan” kişilerin ülkeye “karantinasız girebileceğini” belirtti.

“Sinovac” uluslararası onay almış aşılar içerisinde belirtilmedi.

Uluslararası rehberlerde onay almış aşılar BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Oxford ve Janssen/ Johnson & Johnson ile tam doz aşılanan kişilerde, aşılamadan 2 hafta sonra ve 3 ay süreyle tam koruma sağlandığı belirtildi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, ülkeye karantinasız girişlerde “aşılanma oranı” ve “uygulanan

testlerin güvenirliğinin” önemli olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “Bu nedenle birçok ülkede tam doz aşılanmış kişilerin ülkeye giriş yapmadan 1-3 gün önce yaptıracağı bir SARS-CoV-2 PCR testi negatifliğinin karantinasız giriş için yeterli bulunduğu” ifade edildi.



“Ülke nüfusuna göre risk grubundaki kişilerinin hangi yüzdelik oranında aşılandığı bilinmezken karantinasız girişlerinin başlatılması halk sağlığı açısından tehdit unsuru oluşturabilir” denen açıklamada, turizm sezonu öncesi uyarılar yapıldı.

KTTB’den yapılan yazılı açıklamada, ülkede turizmi canlandırmak adına yaz sezonunun planlandığı şu günlerde; güvenli bir şekilde seyahat etmek için uluslararası rehberlerce belirlenmiş önlemlere uymanın fayda sağlayacağına dikkat çekildi.

Covid-19 ile mücadeleye aşıların eklenmesi ve tüm dünyada uygulanmaya başlanmasının ardından uluslararası rehberlerin de seyahat önerilerini güncellemeye devam ederek aşıları da kriterler arasına katmaya başladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu bağlamda ülkeye girişlerde dikkat edilecek noktalar; ülke nüfusunun hangi oranda aşılandığı, hangi etkinlikte (koruyuculukta) aşılarla aşılandığı, ülke girişlerinde uygulanan testlerin duyarlılığı / güvenilirliği gibi unsurlardır.

Aşılanma konusunda, ECDC (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi)’nin yayınladığı bilgilere göre FDA veya EMA’ dan acil kullanım onayı almış aşıların tam doz uygulanmasından itibaren yüksek korunma sağlanmaktadır. 26 Mart 2021 itibariyle, dört COVID-19 aşısı AB'de şartlı pazarlama izni almıştır. EMA tarafından yapılan değerlendirmeyi takiben de Comirnaty (BioNTech / Pfizer), Moderna (mRNA aşısı), AstraZeneca/Oxford ve Janssen/ Johnson & Johnson aşıları onay almıştır. Söz konusu onay almış bu aşılar ile aşılanmış kişilerin Covid-19 Hastalığını alma ve yayma (bulaşma ve bulaştırma) olasılığı daha düşük bulunmuştur.”

Açıklamada şöyle denildi:

“Bugünkü bilgilerimiz ve güncel rehberler ışığında ülkemizde girişlerde çift PCR testi uygulaması halen devam etmekteyken, karantina uygulamasının, onay almış ve yaygın olarak kullanımlarından sonra hastalığa karşı koruyucu etkileri gösterilerek rehberlerde yer alan aşılar (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Oxford ve Janssen/ Johnson & Johnson Aşıları) ile aşılanmış (2 doz aşı olmuş ve üzerinden yeterli süre geçmiş olan) kişilerin girişlerinde kaldırılması doğru bir yaklaşım olacaktır.

SARS-CoV-2 ve COVID-19 Hastalığı ile ilgili bilgiler çoğalıp güncellendikçe bunlara uygun şekilde yerinde ve zamanında uygulanacak kararların halk sağlığı açısından da ülkeye getirisi elbette ki önemli olacaktır.”