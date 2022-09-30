Tabipler Odası'nda görev dağılımı yapıldı

Tabipler Odası'nın geçen hafta sonu yapılan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.

Başkanlığa X. Olağan Genel Kurul'da Dr. Ömer Taşargöl'ün seçildiği odanın yönetim kurulu, ilk toplantısını yaparak görev dağılımını yaptı.

Toplantıda yeni dönem içerisinde yol haritası ve ilkeleri de belirlendi. Başkan ve yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde:

“Dr. Ömer Taşargöl- Başkan, Dr. Faika Deniz- As Başkan, Dr. Çiğdem Bakkaloğlu- Genel Sekreter, Dr. Erol Barçın- Mali Sekreter, Dr. Sinem Sığıt İkiz -Eğitim Sorumlusu, Dr. Ergün Ökçün- Bilgi İşlem ve Medya Sorumlusu, Dr. Leman Havuzsalim- Sosyal İşler ve İletişim Sorumlusu.”