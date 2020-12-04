Tabipler, KTTB’nin kuruluş yıl dönümünü fidan dikerek kutlayacak
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), birliğin 64’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle pazar günü fidan dikme etkinliği düzenliyor.
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), birliğin 64’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle pazar günü fidan dikme etkinliği düzenliyor.
KTTB başkanı Dr. Özlem Gürkut, birliğin kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Coronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadeleye uygun olarak bu sene toplu bir kutlama gerçekleştirilmeyeceğini belirtti.
Gürkut, tüm birlik üyelerini 6 Aralık Pazar günü saat 11.00’de Taşkent yolu üzerinde bulunan KTTB Ormanı’nda yapılacak fidan dikme etkinliğine davet etti.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin bugün yaklaşık 1300 hekim ve diş hekimi üyesi bulunuyor.
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