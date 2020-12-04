Tabipler, KTTB’nin kuruluş yıl dönümünü fidan dikerek kutlayacak

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), birliğin 64’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle pazar günü fidan dikme etkinliği düzenliyor.

KTTB başkanı Dr. Özlem Gürkut, birliğin kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Coronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadeleye uygun olarak bu sene toplu bir kutlama gerçekleştirilmeyeceğini belirtti.

Gürkut, tüm birlik üyelerini 6 Aralık Pazar günü saat 11.00’de Taşkent yolu üzerinde bulunan KTTB Ormanı’nda yapılacak fidan dikme etkinliğine davet etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin bugün yaklaşık 1300 hekim ve diş hekimi üyesi bulunuyor.