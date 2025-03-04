Tabipler Birliği’nden akran zorbalığına karşı çağrı: “Sessiz kalmak zorbalığı besler"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) son günlerde kamuoyuna yansıyan akran zorbalığı vakalarına ilişkin bir açıklama yaptı, sessiz kalmanın zorbalığı beslediğini vurguladı.

KTTB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Erdem Beyoğlu, yaşanan olayların akran zorbalığının ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Beyoğlu, "Bu tür olaylar mağdurlar üzerinde derin psikolojik izler bırakmakta, özgüven kaybına, akademik başarısızlığa ve uzun vadeli ruh sağlığı sorunlarına neden olmaktadır." dedi.

Akran zorbalığının sadece bireylerin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gereken bir mesele olduğunu vurgulayan Beyoğlu, okullar, aileler, öğretmenler ve yetkililerin gençleri bilinçlendirme, mağdurları koruma ve zorbalık yapanlara karşı gerekli adımları atma konusunda iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Siber zorbalığın giderek artan bir tehdit haline geldiğine dikkat çeken Beyoğlu, dijital platformlarda yapılan hakaretler, tehditler ve dışlanmaların çocukların ve gençlerin psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade etti. Beyoğlu, internetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda eğitimlerin artırılması ve caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Sessiz kalmanın zorbalığı besleyeceğine işaret eden Beyoğlu, "Yaşanan bu üzücü olaylar karşısında toplumsal farkındalığı artırarak, gençlerimizin güvenli bir ortamda büyümesini sağlamak için hep birlikte hareket etmeliyiz. Her çocuğun ve gencin şiddetten uzak, saygı ve empatiyle büyüme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.