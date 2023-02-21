Tabipler Birliği sordu: "Hastanelerimiz depreme karşı güvenli mi?"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, ülkemizde bir depremin olması halinde hastanelerin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu sordu, yapılması gerekenleri sıraladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Depremler, afetler sırasında kritik binalarda hizmetler güvenli şekilde devam etmelidir. Afetler meydana geldiğinde kamusal ve özel hastaneler gibi sağlık tesisleri, toplumun ihtiyacı olacak olan sağlık sisteminin sürdürülebilir şekilde devam etmesi gereklidir. Bu nedenle sağlık sistemimizin, sağlık hizmetlerinin ve toplumun ihtiyacı olacak acil sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir ve güvenli şekilde devamı sağlanmak zorundadır.

Güvenli hastanelerden beklentiler:

• Afetlerde çökmeyen, hastaları ve personeli öldürmeyen,

• Acil durumlarda kritik hizmet vermeye ve çalışmaya devam edebilen sağlık merkezleridir.

Hastaneler afetlerden olumsuz etkilendiğinde tüm operasyonlar ve sağlık hizmeti olumsuz etkilenecektir. Güvenli hastanelerde hastalar, ziyaretçiler ve sağlık altyapısına yapılan yatırımları tehlikelerden korumalıdır. Afetler sırasında sağlık sistemi, hayat kurtarıcı tıbbi hizmet vermeye ve tam kapasite çalışmaya devam etmektedir.

Güvenli hastanelerin tasarlanması veya mevcut hastanelerin güvenliğini artırmak için hemen acilen önlemler almak zorundayız.

• Acil durum ve afetler sırasında ve sonrasında hastanelerin topluma uygun, sürekli ve düzenli sağlık hizmetlerini sunmaya devam etmesini sağlamak,

• Sağlık çalışanlarının, hastaların ve ailelerinin afet sırasında zarar görmemesini sağlamak,

• Hastane binaları, ekipman ve kritik hastane sağlık sistemlerinin fiziksel bütünlüğünü korumak ve sistemin sürdürülebilirliğini güvence altına almak,

• Hastaneleri iklim değişikliği sonucu olabilecek sel vb felaketlere karşı güvenli ve dirençli hale getirmek.

Özellikle son dönemlerde yer bilimi insanlarının Kıbrıs için verdikleri deprem için yüksek risk uyarısını dikkate almalıyız. Ülkemizdeki sağlık sisteminin çok ciddi sorunları varken, bir de depremde yıkımla karşılaşmanın çok üzücü sonuçları olacaktır. Başta ülkemizdeki ana kamusal hastane olan Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi olmak üzere diğer tüm kamu ve özel hastaneler, sağlık merkezlerinin depremde güvenliğini ivedi şekilde kontrol edilip sonuçları toplumla paylaşılmalı ve güvenli hastaneler sağlanmalıdır. Bu konuyla ilgili cevaplandırılması gereken sorular mevcuttur.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde başlatılan girişimin takvimlendirilmesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise toplumla paylaşılması gereklidir.

Son 10 yılda Nalbantoğlu Hastanesinin çeşitli hükümet dönemlerinde depreme dayanıklılık açısından kontrol edildiği bilinmektedir, bu tetkiklerin sonuçları kimde ve nerdedir?

Hastanedeki yangının ve orman yangınlarındaki deneyimlerimizden yola çıkarak, afet hazırlığı için yapılmış bir tatbikat planı olmadığı açıktır. Doğal afetler karşısında önlem ve hazırlığın yıllardır gözardı edilmesinin nedeni nedir?

Bilindiği üzere okul binalarımızın deprem ve afet güvenliği sağlanmış durumda değildir. Bütün okullarımız ile alakalı deprem dayanıklılık raporlarının hazırlanıp, güçlendirme yapılması gerekenlerin güçlendirilmesi veya yıkılarak yenilerinin inşa edilmesi için ne gibi girişimler yapılmıştır? Takvimlendirilmesi mevcut mudur?

Savaş sonrası kamu binası haline getirilmiş birçok yerin dayanıklılığı denetlenmeden restorasyonla süslenmiştir. Kültürel değerimiz olan binalarımızın depreme dayanıklılık denetiminin yapılması için herhangi bir planlanama var mıdır?

Hükümetin bu soruları ivedi olarak cevap vermesi ve planlamanın yapılmasının önemini bir kez daha vurgularız."