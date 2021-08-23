Tabipler Birliği: “Sadece semptomatik ve risk grubunda olanların açıklandığı doğru mu?”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün, evde takip edilen iki coronavirüs hastasının hayatını kaybettiği belirterek, “Evde takip sisteminde yaşanan yetersizlikler düzenli bir sistem kurulmadığı sürece devam edecektir” denildi.

Açıklamada, “Evde takip sisteminin sürdürülebilir olması için insan iş gücünün artırılması ve filyasyon ekibinin güçlendirilmesi gerekmektedir” önerisi yapıldı.

Vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde arttığı ifade edilen açıklamada, “ülkemizdeki tedbirlerin ve denetimlerin artırılması hayati önem taşımaktadır” denildi.

“Açıklanan vaka sayıları ile hastaneye başvuran hasta sayısı eşleşmiyor”

“Açıklanan vaka sayıları ile günlük acil durum hastanesine başvuran hasta sayısı birbiriyle eşleşmemektedir” iddiasına yer verilen Tabipler Birliği açıklamasında, “. Bu durum Koronavirüs vaka sayılarının şeffaf bir şekilde açıklanmadığını düşündürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Sadece semptomatik ve risk grubunda olanların açıklandığı doğru mu?”

Sağlık Bakanlığı’na bir dizi soru yöneltilen Tabipler Birliği açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yapılan testlerde pozitif olarak saptanan vakaların tamamının değil sadece semptomatik ve risk grubunda olanların açıklandığı doğru mudur?” sorusu dikkat çekti.