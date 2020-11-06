Tabipler Birliği: “Risk gruplarındakiler grip aşısı yaptırmaları gerek”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği sağlık açısından risk gruplarında olanlara kış öncesi grip aşısı yaptırmalarını önerdi.

Tabipleri Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Emre Y. Vudalı, gribin genellikle bir iki hafta içinde tedavisiz iyileşmekle beraber, çok küçük yaştakiler, yaşlılar ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda hastane yatışlarında artışa ve ölüme neden olduğunu kaydetti.

Grip aşısının prensipte, 6 aylık ve üzeri yaş grubundan yaptırmak isteyen herkese yıllık olarak kasım ayında, uygulandığını kaydeden Vudalı, grip açısından tanımlanmış risk gruplarına giren kişilere, bu kişilere bakım veren kişilere ve nihayetinde gripten korunmak isteyen herkese önerildiğini ifade etti.



Vudalı, grip aşısının öncelikli yapılması önerilen grupları şöyle sıraladı:

“4 yaşından küçük (özellikle 2 yaş altı) çocuklar (6. aydan itibaren), 50 yaşından büyük erişkinler, gebeler, bakım evinde yaşayanlar, sağlık çalışanları, kronik sağlık sorunu olanlar, kronik pulmoner hastalık (astım, kronik obstruktif akciğer hastalığı, kistik fibrozis), kardiyovasküler (tek başına hipertansiyon hariç) hastalık, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, kan hastalıkları (orak hücreli anemi dahil),endokrin hastalık (diabetes mellitus gibi),metabolik hastalık (genetik metabolik hastalıklar gibi),nörolojik veya nöro-gelişimsel bozukluğu olanlar (beyin, spinal kord, periferik sinir ve kas hastalıkları, serebral palsi, epilepsi, inme, mental retardasyon, büyüme-gelişme geriliği, musküler distrofi, spinal kord hasarı dahil),hastalık veya ilaca bağlı olarak bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kanser, uzun süreli steroid kullanımı, HIV gibi), 19 yaşından küçük olup uzun süredir aspirin tedavisi alanlar,morbid obezler (Vücut kitle indeksi >40),grip açısından riskli grupta tanımlanan kişilere bakım verenler ve aynı evde yaşayanlar (çocuklar dahil)”

Vudalı, yumurta proteini dahil olmak üzere aşı içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı bilinen ciddi alerjik reaksiyon veya daha önce aşı uygulaması sonrasında alerjik reaksiyon gelişmiş olan kişilere aşı yapılmayacağını kaydetti.

Emre Vudalı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak kış dönemi öncesi, özellikle risk gruplarının grip aşılarını yaptırmalarını önerdiklerini kaydetti.