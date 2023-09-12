Tabipler Birliği: Mesleğimizin geleceği, halkın sağlığı için endişeliyiz…

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ülkede sayısı artan tıp fakülteleri nedeniyle endişe belirtti.

Kıbrıs'ın kuzeyinin dünyada nüfus başına düşen tıp fakültesi sıralamasında 1’inci olduğunu kaydeden Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “Bu kadar fazla fakülteyle nitelikli, kaliteli eğitim vermenin, iyi hekim yetiştirmenin mümkün olmayacağı açıktır. Biz hekimler olarak mesleğimizin geleceğinden, esas olarak halkımızın ve kendimizin gelecekte sağlığından ciddi endişe duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Tıp fakülteleriyle ilgili tüm onay ve denetimlerin tıp eğitiminden anlayan tecrübeli kişilerden oluşan kadroyla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Tabipler Birliği, KTTB üyelerinden oluşacak kadroyla buna destek vermeye hazır olduğunu da bildirdi.

Gençleri, doğru, yetkin, yeterli alt yapısı ve eğitici kadrosu olan tıp fakültelerini tercih etmesi konusunda da uyaran Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetimi yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Son dönemlerde ülkemizde YÖDAK onaylı Tıp Fakültesi sayısı gittikçe artmaktadır. 3’ü YÖK ve YÖDAK ve 5’i sadece YÖDAK olmak üzere toplan 8 Tıp Fakültesi ile Kıbrıs’ın kuzeyi dünyada nüfus başına düşen tıp fakültesi sıralamasında 1’inci sıradadır. Bu oranlara baktığımızda, Türkiye’de 664 bin kişiye bir, ABD’de 1 milyon 859 bin 581 kişiye, Avrupa genelinde 1 milyon 577 bin 822 kişiye bir, Kıbrıs’ın güneyinde 266 bin kişiye bir, bizde ise yaklaşık 60 bin kişiye 1 Tıp Fakültesi düşmektedir. Biz hekimler olarak mesleğimizin geleceğinden, fakat esas olarak halkımızın ve kendimizin gelecekte sağlığından ciddi endişe duymaktayız. Bu kadar fazla fakülte ile nitelikli, kaliteli bir eğitimle ‘iyi hekim’ yetiştirmenin mümkün olmayacağını açıktır.

Tıp eğitimi için hem alt yapı hem de yeterli, tıp eğitiminde tecrübeli eğitici ve öğretici kadrolara ihtiyaç vardır. Onaylanan tıp fakültelerinin alt yapı ve eğitici kadroları düzenli olarak denetlenip gerçeklikleri kontrol edilmeli, eğitimlerine devamlılıklarına karar verilmelidir. Tüm onay ve denetimler tıp eğitiminden anlayan tecrübeli kişilerden oluşan kadro ile gerçekleşmelidir. Biz KTTB olarak bu konuda üyelerimizden oluşacak kadro ile destek vermeye hazırız.

Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki, sadece YÖDAK onaylı tıp fakültesi mezunları gelecekte Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’a girmekte veya uzmanlık eğitimi için yurt dışına gitmekte ciddi sıkıntılar yaşayacak, hatta belki de gidemeyeceklerdir. Sadece YÖDAK onaylı fakültelerden mezun olanların, Kıbrıs’ın kuzeyi dışında hekimlik yapmalarında ciddi sıkıntı yaşamaları olasıdır. Üzülerek belirtmek isteriz ki, ülkemizde yeni açılan bir tıp fakültesi reklamlarında yanıltıcı şekilde YÖK onaylı gibi görünmektedir. Bu durum YÖDAK tarafından denetlenmeli ve gerekli düzenlemeler ve cezalar uygulanmalıdır.

Bir ümitle hekim olmak isteyen gençlere, gelecekteki meslektaşlarımıza tıp eğitimi için mutlaka doğru, yetkin, yeterli alt yapısı ve eğitici kadrosu olan fakülteleri tercih etmelerini tavsiye ederiz. Hekimlik yaparken ve uzmanlık eğitimlerinde sorun yaşamamaları için doğru tercih yapmaları çok önemlidir.”