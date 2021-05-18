Tabipler Birliği: “Güvenli bir şekilde seyahat etmek için önlemlere uymalıyız”

Ülkede devam eden COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında yaz ayının da gelmesi ile Tabipler Birliği bazı güncellemeleri paylaştı.

“Güvenli bir şekilde seyahat etmek için belirlenmiş önlemlere uymak fayda sağlamaktadır” açıklamasını yapan Tabipler Birliği, bir dizi önerilerde bulundu.

Birliğin yaptığı paylaşım şöyle:

"COVID-19 Hastalığı ile mücadeleye aşıların eklenmesi ve tüm dünyada uygulanmaya başlanmasının ardından uluslararası rehberler seyahat önerilerini güncellemeye devam ederek aşıları da kriterler arasına katmaya başlamıştır. Ülkemizde de turizmi canlandırmak adına yaz sezonunun planlandığı şu günlerde; birkaç güncellemeyi paylaşmanın doğru olacağını düşünüyoruz.

Yolcuların karantina ve test edilmesi gibi seyahat önlemleri seyahat öncesinde, sırasında ve sonrasında SARS-CoV-2 bulaşma olasılığını azaltmak için tasarlanmıştır. Güvenli bir şekilde seyahat etmek için rehberlerce belirlenmiş önlemlere uymak fayda sağlamaktadır. Ülkeler seyahat önlemlerinin uygulanmasına karar verirken, beklenen halk sağlığı yararını, bunları uygulamak için gereken halk sağlığı kaynaklarına ve bunların neden olabileceği sosyal ve ekonomik olarak yıkıcı etkileri dikkatlice değerlendirmelidir.

Bu bağlamda ülkeye girişlerde dikkat edilecek noktalar;

-ülke nüfusunun hangi oranda aşılandığı,

-hangi etkinlikte (koruyuculukta) aşılarla aşılandığı,

-ülke girişlerinde uygulanan testlerin duyarlılığı / güvenilirliği vb.’dir.

Aşılanma konusunda, ECDC (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi)’nin yayınladığı bilgilere göre FDA veya EMA’ dan acil kullanım onayı almış aşıların tam doz uygulanmasından itibaren yüksek korunma sağlanmaktadır. 26 Mart 2021 itibariyle, dört COVID-19 aşısı AB'de şartlı pazarlama izni almıştır. EMA tarafından yapılan değerlendirmeyi takiben de Comirnaty (BioNTech / Pfizer), Moderna (mRNA aşısı), AstraZeneca/Oxford ve Janssen/ Johnson & Johnson aşıları onay almıştır.

Söz konusu onay almış bu aşılar ile aşılanmış kişilerin Covid-19 Hastalığını alma ve yayma (bulaşma ve bulaştırma) olasılığı daha düşük bulunmuştur.

Ülkeye girişlerde dikkat edilecek noktaların ülkenin hangi oranda aşılandığı, hangi etkinlikte aşılarla aşılandığı, ülke girişlerinde uygulanan testlerin güvenilirliği vb. olduğunu ve önemini bir kez daha hatırlatarak; ülkemizdeki mevcut durum değerlendirildiğinde ülke nüfusuna göre risk grubundaki kişilerinin hangi yüzdelik oranında aşılandığı bilinmezken karantinasız ülke girişlerinin başlatılması halk sağlığı açısından tehdit unsuru oluşturabilecektir. Bununla birlikte uluslararası rehberlerde onay almış aşılar (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Oxford ve Janssen/ Johnson & Johnson Aşıları) ile tam doz aşılanan kişilerde aşılamadan 2 hafta sonra tam koruma sağlandığı ve 3 ay süreyle etkin koruma sağlandığı belirtilmiştir. Bu nedenle birçok ülkede; tam doz aşılanmış kişilerin ülkeye giriş yapmadan 1-3 gün önce yaptıracağı bir SARS-CoV-2 PCR testi negatifliği karantinasız giriş için yeterli bulunmuştur. Bugünkü bilgilerimiz ve güncel rehberler ışığında ülkemizde girişlerde çift PCR testi uygulaması halen devam etmekteyken karantina uygulamasının, onay almış ve yaygın olarak kullanımlarından sonra hastalığa karşı koruyucu etkileri gösterilerek rehberlerde yer alan aşılar (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Oxford ve Janssen/ Johnson & Johnson Aşıları) ile aşılanmış (2 doz aşı olmuş ve üzerinden yeterli süre geçmiş olan) kişilerin girişlerinde kaldırılması doğru bir yaklaşım olacaktır.

SARS-CoV-2 ve COVID-19 Hastalığı ile ilgili bilgiler çoğalıp güncellendikçe bunlara uygun şekilde yerinde ve zamanında uygulanacak kararların halk sağlığı açısından da ülkeye getirisi elbette ki önemli olacaktır."