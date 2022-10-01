Süt ve süt ürünlerine ZAM

Zamların ardı arkası kesilmiyor… KOOPSÜT 1 Ekim’den itibaren geçerli olarak yeni ve zamlı fiyat listesini paylaştı.

Buna göre süt fiyatına 4,00 TL civarında zam gelerek, 22,75 TL’ye yükseldi.

Yarım yağlı süt 18,75 TL’den 22,75 TL’ye, yağsız süt 18,95’den 23,00 TL’ye çıktı. Laktozsuz süt ise 22’den 25.90 TL’ye yükseldi.

Süt ürünlerinde dudak uçuklatan zamlar

KOOP 1 kilo tuzlu hellim fiyatı 127 TL’den 158,25 TL’ye çıkarken, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatları ise 133 TL’den 166,30 TL’ye yükseldiği açıklandı.

800 gram kaşar peyniri 141,75 TL’ye çıkarken, 900 gr Koper peyniri 78,50 TL’den 86,50 TL’ye yükseldi.