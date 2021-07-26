“Süt Babam” belgeselinin galası bu akşam...

Yönetmen Cemal Yıldırım’ın yaptığı “Süt Babam” başlıklı belgeselin galası bu akşam, Dayanışma Evi’nde iki toplumlu bir gala şeklinde yapılacak.

Konuyla ilgili olarak filmin yönetmeni Cemal Yıldırım, şöyle dedi:

“Yarın (Pazartesi, 26 Temmuz 2021) bizim için önemli bir gün. Yaklaşık 1 buçuk yıldır, bir hikayenin peşindeydik. Taa 1974 yılına dayanan bir hikaye.

Eşim Birgül’ün babası Mehmet (Kılıç) Hulusi' nin Lefkoşa Dereboyu'nda , sınır hattında, karşı cephede, savaş sırasında, bir grup Kıbrıslırum asker ile yaşadığı dostluğun, bir belgesel filme dönüşmesi için uğraş vermekteydik.

Sonuçta belgesel filmimiz bitti ve yarın SÜT BABAM adlı filmimizin ( 26 Temmuz 2021 Pazartesi ) ilk gösterimini, ara bölgede, Dayanışma Evi desteği ve Cyprus Film Archive işbirliği ile gerçekleştiriyoruz.

Aslında, gönlümüzden geçen şey, ara bölgede Çetinkaya Sahası'nda, geniş katılımlı 2 toplumlu bir gala yapmaktı.

Bu ilk gösterimin, bu şekilde olması için epeyi uğraştık.

Sevgili dostum, abim, Kıbrıslırum yönetmen Panicos Chrysanthou, özellikle bunun gerçekleşmesi için çok uğraştı. Fakat Birleşmiş Milletler kontrolünde olan sözkonusu bölgede, covid-19 nedeni ile, böyle bir kitlesel katılımlı etkinliğe izin çıkmadı.

Ancak belgesel filmimizi, Kıbrıs sorununun iç karartıcı yönü ile üzerimize balyoz gibi çöktüğü şu günlerde, ne pahasına olursa olsun izleyici ile buluşturmak istiyorduk ve sembolik de olsa 2 toplumlu bir etkinlikle buna start vermek istiyorduk.

Bu noktadan sonra Dayanışma Evi devreye girdi ve onların desteği ile, küçük bir alanda, az sayıda bir davetli grubu önünde, basın gösterimi düzenlemek için çalışmaya başladık. Ve sonunda gün geldi.

Yarın 2 toplumlu basın gösterimimiz saat 20:30 da Dayanışma Evi’nde gerçekleşecek. Katılımcı sayımız, 25 Kıbrıslıtürk ve 25 Kıbrıslırum olmak üzere toplam 50 kişi olması gerektiği tarafımıza bildirildiği için, arzu ettiğimiz gibi bir davet organizasyonu yapamadık. Davet edemediğimiz pek çok gazeteci ve basın çalışanı dostumuz oldu..Ancak onların da eğer isterlerse, filmi izleyebilmeleri için, on-line basın gösterimi ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Artık hazırız.

Ancak, hemen belirtelim, Ağustos ayı içerisinde, tarihi henüz net olmasa da, yine covid-19 tedbirleri dikkate alınarak, daha geniş katılımlı bir "halk galası" düzenlenecektir. Eylül ayında ise, güney Lefkoşa’dan başlayarak, belgesel filmimiz, hem güneyde hem de kuzeyde, Cyprus Film Archive işbirliği ile "Kıbrıs'ta barış ve dostluk" adına, çeşitli şehirlerde izleyici ile buluşacaktır.

İlgi gösteren, etkinliklerimizi haber yapan, paylaşan, destek olan herkese şimdiden sonsuz teşekkürler...”