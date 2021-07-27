 “Süt Babam” belgeseli basın gösterimi yapıldı

Murat OBENLER

Yönetmenliğini Cemal Yıldırım’ın yaptığı ve Kıbrıs’tan gizli kalmış bir insanlık ve dostluk hikayesini anlatan “Süt Babam” belgeselinin basın gösterimi dün akşam Dayanışma Evi’nde yapıldı.

Az sayıda bir davetli grubu önünde, basın gösterimi şeklinde Dayanışma Evi desteği ve Cyprus Film Archive işbirliği ile düzenlenen gala gecesine Kıbrıs’ın her iki yanından bazı siyasiler, film ekibi ve basın mensupları katıldı.

Film aynı anda, sağlanan altyapı ile on-line olarak da arzu eden basın mensupları ve sinemaseverler tarafından da uzaktan izlendi.



Bir kutu sütle başlayan duygu dolu dostluk hikayesi…

Birgül Kılıç Yıldırım’ın babası Mehmet (Kılıç) Hulusi'nin Lefkoşa Dereboyu'nda, sınır hattında, karşı cephede, savaş sırasında, bir grup Kıbrıslı Rum asker ile yaşadığı dostluğun ve Kıbrıslı Rum asker Andreas Efstatiu’nun kundaktaki Birgül Kılıç’a babası ile toz süt gönderip hayatta kalmasını sağlamasıyla başlayıp bugünlere kadar gelen dostluğun hikayesinin anlatıldığı iki dilli belgeselin gösterimi oldukça duygusal anlara sahne oldu.

“Blue Platform Production” tarafından 2021 yılında yapılan, Birgül Kılıç Yıldırım’ın metin yazarlığını ve anlatıcılığını yaptığı (ve oynadığı) 1 saat 20 dakikalık belgesel dramada Birsel Kılıç, Serdar Türkkal, İlke Yöncü, Havva Işıktan, Ayşe Şevketoğlu Kılıç, Nuran Uğurlu, Su Özbaysal, Vedat Yıldırım, Emine Durmuş, Altan Nurettin Arapsoy bölüm oyuncusu olarak yer alıyor.



Filmin adada en geniş kesimlere ulaştırılması hedefleniyor

Kemal Belevi'nin Cyprian Rhapsodies eserlerinden alınan film müziklerinin yanı sıra, Benay Kibrit de ninni ağıtı seslendirmesi yaptı. Green Flipper Ecokids School, Nezih Beyaz (Nostalgia Bus) katkıları ile çekilen film sonrasında gazeteci Sami Özuslu’nun sunumu (Arif Malek’in tercümesi ile) ile kısa bir konuşma ve soru-cevap yapıldı.

Kıbrıslı Rum yönetmen Panicos Chrysanthou, Kıbrıslı Türk yönetmen Cemal Yıldırım, filme konu olan Birgül Kılıç Yıldırım, Mehmet Kılıç ve Andreas Efstatiu duygu ve düşüncelerini paylaşırken bu belgeselin dostluk, kardeşlik, yardımseverlik, vefa, umut ve insanlık adına yapılmış iyi bir örnek oluşturduğunu ve bu filmi çözüme ulaşılamamanın Kıbrıs adasında en geniş kesimlere ulaştırmayı arzuladıklarını kaydettiler.

Ağustos ayı içerisinde yine covid-19 tedbirleri dikkate alınarak, daha geniş katılımlı bir "halk galası" düzenlenecek. Eylül ayında ise, güney Lefkoşa’dan başlayarak, belgesel filmi, hem güneyde hem de kuzeyde, Cyprus Film Archive işbirliği ile "Kıbrıs'ta barış ve dostluk" adına, çeşitli şehirlerde izleyici ile buluşacak.